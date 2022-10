Drony kamikadze, z których korzysta Rosja, to najprawdopodobniej bezzałogowe statki powietrzne Shahed-136. Produkuje je irańskie przedsiębiorstwo HESA. Rosjanie próbowali je maskować przy pomocy rosyjskich napisów, jednak ich charakterystyczny wygląd wskazuje na to, że są to właśnie drony Shahed-136 (w Rosji są oznaczane jako Geran-2 - red.) - informuje portal Defence Express.



Zobacz wideo Ukraińscy żołnierze z 95. Brygady Aeromobilnej z polskimi pociskami przeciwlotniczymi Piorun polują na rosyjskie drony

Wojna w Ukrainie. Czym charakteryzują się irańskie drony Shahed 136?

Ukraińskie media podają, że informacje na temat dronów są bardzo ograniczone i oparte na informacjach pochodzących z Iranu. Maszyny te służą do neutralizacji celów naziemnych z dużej odległości. Dron Shahed-136 ma długość 3,5 m oraz rozpiętość skrzydeł na 2,5 m. Może osiągnąć prędkość ponad 185 km na godz., waży około 200 kg. Państwowy ukraiński koncern Ukroboronprom, cytowany przez Defence Express podaje, że drony te mają zasięg około 1000 km, a masa ich głowicy to 75 kg.

Wojna w Ukrainie. Drony zaatakowały Kijów 17 października

Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy poinformowało, że 26 dronów Shahed-136 zostało już zestrzelonych w wielu regionach, ale kilku zdołało uderzyć w miasta, co doprowadziło do poważnych zniszczeń. Pięć eksplodowało w Kijowie, powodując szkody w infrastrukturze cywilnej. Odnotowano też ofiary wśród ludności cywilnej po uderzeniu w budynek mieszkalny. Irański dron uderzył również w rejonie szewczenkowskim w stolicy Ukrainy. Mer Kijowa Witalij Kliczko opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia szczątków jednej z tych maszyn.

The Kyiv Independent przekazał 17 października, że "Rosja rozpoczęła co najmniej cztery potwierdzone ataki na Kijów za pomocą irańskich dronów Shahed-136" - na opublikowanych zdjęciach widać skalę zniszczeń, którą powodują drony.

Ukraińskie Ministerstwo Reintegracji opublikowało również informacje na temat tego, jak zachować się, gdy w pobliżu znajdzie się dron. Maszyny wydają charakterystyczny dźwięk podobny do silnika piły łańcuchowej lub motoroweru.

Jeśli usłyszysz taki dźwięk, spróbuj dostać się do schronu, piwnic, podpiwniczenia budynków, podziemnych parkingów lub zastosuj zasadę "dwóch ścian",

Nie pozostawaj w pojeździe, uciekaj i znajdź schronienie,

Wybieraj miejsca na schronienie z dala od wojskowych obiektów strategicznych,

Nie chowaj się w wejściach, pod łukami na klatkach schodowych, w pobliżu pojazdów,

Nie zbliżaj się do zestrzelonego drona, nie dotykaj wraku.

