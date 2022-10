Ukraińska lekarka Viktoria Obidina z Mariupola od maja była przetrzymywana w rosyjskim obozie filtracyjnym w samozwańczej tzw. Donieckiej Republice Ludowej. Znalazła się tam zaraz po ewakuacji zakładów metalurgicznych Azowstal. 17 października po raz pierwszy od kilku miesięcy zobaczyła swoją córkę - ich zdjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych.

Wojna w Ukrainie. Viktoria Obidina została rozdzielona ze swoją córką w maju

Z relacji Viktorii Obidiny wynika, że uwolnione z rosyjskiej niewoli kobiety do końca nie wiedziały, że zostaną uwolnione. Po odzyskaniu wolności Viktoria mówiła tylko o 4-letniej Alisie. - W końcu zobaczę moją córkę. Tak bardzo chcę ją zobaczyć - powtarzała, cytowana przez portal Sky News.

W maju, kiedy już trwały poszukiwania Alisii, informowano, że do Zaporoża przybyła sama 4-letnia dziewczynka. "Podczas ostatniej ewakuacji z terenu zakładu Azowstal okupanci rozdzielili kobietę i jej 4-letnią córkę Alisę. Matka przebywa w obozie filtracyjnym na terenie tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Dziś, w Dzień Matki, do Zaporoża przybyło tylko dziecko. Prosimy społeczność światową o interwencję i oddanie dziecka matce" - pisano wtedy na Facebooku. Po kilku dniach w internecie pojawiło się nagranie z dziewczynką, kiedy przebywała w bunkrze.

Ukraina. 108 kobiet zostało wymienionych za 110 Rosjan

Viktoria Obidina to jedna ze 108 kobiet, które 17 października wróciły do Ukrainy. Zostały wymienione za 110 rosyjskich jeńców. Rosyjskie ministerstwo obrony już potwierdziło, że do Rosji wróciło 110 obywateli, w tym 72 marynarzy - przekazuje portal Sky News. Kilka godzin po wymianie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował: "Odbył się kolejny etap uwolnienia naszych ludzi z rosyjskiej niewoli - udało nam się uratować 108 ukraińskich kobiet. Oficerowie, sierżanci, szeregowi. Armia, marynarka wojenna, obrona terytorialna, Gwardia Narodowa. 96 z nich to żołnierze, 37 z nich było ewakuowanych z Azowstalu, a 12 kobiet to cywile".

Szef kancelarii prezydenta Andrij Jermak przekazał również dalsze informacje na temat uwolnionych w wyniku wymiany kobiet. "Teraz wszystkie panie przejdą badania lekarskie i rehabilitację. Będą przytulać swoich krewnych, swoje dzieci. Wyzdrowieją. Podziękowania dla Sztabu Koordynacyjnego ds. Leczenia Jeńców Wojennych i wszystkich zaangażowanych za wspaniałą pracę" - czytamy na Twitterze.

