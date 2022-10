Prokremlowski urzędnik Kirił Stremusow udostępnił w mediach społecznościowych nagranie, na którym recytuje wiersz o Rosji. Snuje w nim wizję o przyłączeniu całego świata do Rosji. - Widzę Pragę i Warszawę, Budapeszt i Bukareszt. Toż to państwo jest rosyjskie. Ileż ulubionych miejsc! [...] Gdziekolwiek bym nie pojechał czołgiem, tam mój ukochany kraj! - mówi. Czołgiem jest gotów dojechać nawet do Chin i USA.

