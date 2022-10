Jak podaje niemiecki portal rbb24.de, w latach 1950-1980 na tzw. kuracje dziecięce do uzdrowisk w RFN zostało wysłanych osiem milionów dzieci z całych Niemczech, z czego 2,6 mln dzieci pochodziło z NRD. Stowarzyszenie zajmujące się sprawą wysyłanych dzieci - Verein Aufarbeitung und Erforschung Kinderverschickung (AEKV) - uważa te dane za wiarygodne, chociaż zaznacza, że rzeczywista liczba dzieci w uzdrowiskach mogła być znacznie wyższa.

Uzdrowiska i "kuracje dziecięce" w Niemczech. "Pedagogika personelu uczącego się w czasach nazizmu"

Pomysł "kuracji" powstał tuż po przegranej przez Niemców, wywołanej przez nich samych, II wojnie światowej. Uzdrowiska "Stały się to dobrze prosperującym biznesem: miliony dzieci w wieku od dwóch do czternastu lat były poddawane przez sześć do dwunastu tygodni czarnej pedagogice, której personel często uczył się w czasach nazizmu" - napisał dziennik "Süddeutsche Zeitung".

Dzieci, które miały być ofiarami tortur, chcą dochodzić sprawiedliwości. Problemem jest jednak brak dowodów. Większość dzieci została wyleczona z obrażeń doznanych w uzdrowiskach działających do końca lat 80., a same instytucje, które oferowały "kuracje dziecięce" były prowadzone przez firmy-sponsorów, z których większość już nie funkcjonuje. Ponadto firmy ubezpieczeniowe, które płaciły za pobyt dzieci w uzdrowiskach, zgodnie z prawem zniszczyły dane dzieci po 10 latach od wyjazdów.

Molestowanie seksualne w Kolonii. 300 pokrzywdzonych

Niemcy. Dlaczego dzieci były kierowane na "kuracje" do uzdrowisk? Poddawano je eksperymentom medycznym

Dzieci na "kuracje dziecięce" do uzdrowisk trafiały po decyzjach lekarzy. Jedna z kobiet - Claudia Terpe, której historię opisało rbb24.de, trafiła do uzdrowiska oficjalnie z powodu zapalenia oskrzeli, a nieoficjalne dlatego, że była "zbyt chuda". W uzdrowiskach dzieci były zmuszane do jedzenia, a jeśli wymiotowały, to miały zjadać swoje wymiociny.

"Süddeutsche Zeitung" opisał historię dziewięciolatki, która przyjechała do uzdrowiska w 1968 roku. "W swojej walizeczce miała małą pluszową sowę i książkę o Mozarcie. Gdy tylko przeszła przez żelazną bramę wraz z około 16 innymi dziewczynkami i znalazła się na tzw. placu apelowym, wszystko zostało jej odebrane. Walizki zostały opróżnione, a ich zawartość ułożona w stosy. Na jednym stosie były pluszaki, na drugim książki, a na trzecim obcięte włosy" - pisał dziennik.



Niemcy: Pedofilia z urzędową zgodą. Ofiary mówią

Ofiary mówią też o biciu i innych karach fizycznych, separowaniu rodzeństw i przyjaciół, zmuszaniu do zbiorowych wizyt w toaletach i zakazywaniu korzystania z nich w nocy. Dzieci "zbyt chude" były zmuszane do jedzenia, a te z nadwagą nie dostawały posiłków. "Kuracjusze" byli publicznie poniżani, zawstydzani i obrażani. Listy wysyłane przez dzieci do rodziców były cenzurowane. Niektórzy byli też wykorzystywani seksualnie i gwałceni.

Na tym nie koniec. Niektóre z dzieci umierały w uzdrowiskach. Tak było w przypadku siedmiolatka, który zadławił się wymiocinami po tym, jak był zmuszony do jedzenia, czy trzylatka, który został pobity na śmierć przez inne dzieci. Jedna dziewczynka umarła z powodu infekcji, która doprowadziła do niewydolności serca.

"Kuracjusze" byli też poddawani eksperymentom medycznym - na ponad 300 dzieciach testowano lek o działaniu przeciwwymiotnym, przeciwbólowym i usypiającym. W 1960 roku dowiedziono, że talidomid, który testowano na "kuracjuszach" ma silne działania teratogenne (tzw. potworotwórczość - powodowanie wad w rozwoju płodu) i może doprowadzać do wad płodu takich jak fokomelia czy brak kończyn.

Ministerstwo Spraw Rodzinnych Niemiec nie poczuwa się do winy. Nie będzie odszkodowania od państwa

W petycji do niemieckiego Bundestagu ofiary "kuracji dziecięcych" domagają się uznania poszkodowanych za ofiary naruszeń praw człowieka, zakazania nieludzkich praktyk w sanatoriach dziecięcych oraz wysłuchania w Bundestagu. Petycja ma obecnie ponad 40 000 podpisów.

Federalne Ministerstwo Spraw Rodzinnych latem tego roku odmówiło wzięcia odpowiedzialności za śledztwo w sprawie uzdrowisk, a także oświadczyło, że rząd nie poczuwa się do winy za sytuację sprzed lat i nie udzieli im żadnego wsparcia. Poszczególne ministerstwa i organizacje, które prowadziły uzdrowiska - katolickie czy miejskie - przerzucają się odpowiedzialnością. Przewodnicząca AEKV Anja Roehl, która sama została poddana "kuracji", w rozmowie z Polską Agencją Prasową zapewnia, że poszkodowani nadal będą wysuwać żądania. Dzięki ich działaniom już kilka towarzystw ubezpieczeniowych zdecydowało się na wypłatę odszkodowań - są jednak w mniejszości.