Eksplozje w Kijowie. Rosjanie zaatakowali największą elektrownię w mieście

Rosyjski agresor zaatakował największą elektrownię w Kijowie. Informację potwierdziło Biuro Prezydenta Ukrainy - podaje agencja Unian.

REKLAMA

"Po lewej stronie Dniepru zaobserwowano trzy obiekty latające" - poinformował na swoim profilu społecznościowym zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Kiryło Tymoszenko. Po wybuchu w elektrowni doszło do pożaru na dużą skalę, nastąpiły przerwy w dostawie prądu.

Znowu wybuchy w Kijowie rano. Dystrykt Desnyan. Obiekt infrastruktury krytycznej. Wszystkie służby są na miejscu

- napisał mer Kijowa Witalij Kliczko.

W mediach są nagrania z wtorkowych ataków na Kijów. Jedno z nich publikuje SkyNews. "Eksplozje w całym Kijowie na Ukrainie. Drony kamikadze są wykorzystywane do przeprowadzania ataków, w których giną ludzie" - czytamy.

"W Kijowie słychać było wybuchy, nad infrastrukturą widać było gęsty dym, w jednej z dzielnic zgasły światła" - przekazuje ukraińska agencja prasowa.

Wołodymyr Zełenski: Rosja nadal robi, to co potrafi najlepiej - terroryzuje

Do ataków na Kijów odniósł się już prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski powtórzył, że Rosja to państwo terrorystyczne, co udowadnia każdego dnia.

"Ukraina jest pod ostrzałem okupantów. Nadal robią to, co potrafią najlepiej - terroryzują i zabijają cywilów. W Mikołajowie wróg zniszczył budynek mieszkalny pociskami S-300. Zginął mężczyzna. Był też cios w atak na rynek kwiatowy. Zastanawiam się, z czym rosyjscy terroryści walczyli w tych absolutnie pokojowych obiektach?" - napisał prezydent na Telegramie.

Wojna w Ukrainie. Poniedziałkowe ataki dronów na Kijów

W poniedziałek wieczorem w Kijowie ogłoszono alarmy przeciwrakietowe. Nad miasto nadleciało 12 dronów kamikadze. W mieście i okolicach słychać wybuchy.

Z kolei w porannych atakach na ukraińską stolicę zginęły trzy osoby. Agresorzy wczesnym rankiem ostrzelali ukraińską stolicę za pomocą irańskich dronów kamikadze Shahed 136. Większość z nich Ukraińcy zestrzelili. Cztery drony uderzyły w centrum miasta. Najwięcej szkód spowodował dron, który trafił w kamienicę w dzielnicy Szewczenkowskiej. Budynek jest niemal całkowicie zniszczony. Spod gruzów, oprócz ofiar śmiertelnych, udało się wydobyć co najmniej 19 żyjących osób.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>