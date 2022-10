Ukraińskie władze poinformowały 17 października, że doszło do największej wymiany więźniów z Rosją. Dzięki temu uwolniono 108 kobiet. - Dziękuję wszystkim zaangażowanym w ten sukces, a także wszystkim, którzy uzupełniają nasz fundusz wymiany, którzy zapewniają pojmanie wrogów - przekazał w poniedziałek wieczorem Wołodymyr Zełenski.



Wojna w Ukrainie. Rosyjscy więźniowie zapewnią wymianę

Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował swoje przemówienie kilka godzin po uwolnieniu Ukrainek. - Odbył się kolejny etap uwolnienia naszych ludzi z rosyjskiej niewoli - udało nam się zwrócić 108 ukraińskich kobiet. Oficerowie, sierżanci, szeregowi. Armia, marynarka wojenna, obrona terytorialna, Gwardia Narodowa - mówił Zełenski. Przekazał, że rosyjscy jeńcy zapewnią uwolnienie większej ilości więźniów. - Im więcej mamy rosyjskich jeńców, tym szybciej będziemy mogli uwolnić naszych bohaterów. Każdy ukraiński żołnierz, każdy dowódca pierwszej linii powinien o tym pamiętać - przekazuje Agencja Reutera. Film z uwolnienia Ukrainek opublikował "The Guardian".

- Wśród wypuszczonych dzisiaj są ci, którzy zostali schwytani na długo przed wojną na pełną skalę. Nie zapominamy o żadnym z naszych ludzi - musimy ich wszystkich zwrócić. I zwrócimy je wszystkie - dodał prezydent.

Ukraina. Uwolnione kobiety nie wiedziały o wymianie

Andrij Jermak, szef sztabu Zełenskiego przekazał, że wśród uwolnionych kobiet było 12 cywilów. 37 z nich zostało schwytanych po tym, jak Rosjanie zajęli hutę Azovstal w portowym mieście Mariupol w maju. "Dziś miała miejsce kolejna wymiana jeńców wojennych na dużą skalę. Niezwykle emocjonalne i naprawdę wyjątkowe: uwolniliśmy 108 kobiet z niewoli. Matki i córki. Ich krewni czekali na ich powrót. 37 ewakuowanych z Azovstalu, 11 oficerów, 85 szeregowych i podoficerów" - napisał Jermak. "Teraz wszystkie panie przejdą badania lekarskie i rehabilitację" - dodał.

Jedna z uwolnionych kobiet, medyczka Wiktoria Obidina, powiedziała, że do ostatniej chwili grupa nie wiedziała, że zostaną wymienione. Ministerstwo spraw wewnętrznych Ukrainy poinformowało, że niektóre z zatrzymanych kobiet przebywały w więzieniu od 2019 r. po zatrzymaniu przez promoskiewskie władze we wschodnich regionach - przekazuje "The Guardian".

