Największa od tygodni wymiana jeńców między Ukrainą a Rosją. "Wydostaliśmy z niewoli 108 kobiet"

W poniedziałek doszło do wymiany jeńców między Rosjanami a Ukraińcami. Do Ukrainy wróciło 108 przetrzymywanych w niewoli kobiet. To największa taka wymiana od 21 września, gdy do domów wrócili obrońcy Azowstalu.

3 Twitter.com/AndriyYermak Otwórz galerię Na Gazeta.pl