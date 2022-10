Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy wyznaczył nagrodę za przekazanie Igora Girkina (Strielkowa) w niewolę ukraińską. Osoba, która znajdzie byłego agenta Federalnej Służby Bezpieczeństwa, który walczy dla Rosji, otrzyma nagrodę w wysokości 100 tys. dolarów.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poszukuje Igora Girkina. Na liście oskarżeń tortury i morderstwa

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy informację o poszukiwaniach Igora Girkina i przewidzianej nagrodzie zamieściło na Telegramie.



"Wiadomo, że jeden z najsłynniejszych rosyjskich terrorystów postanowił odnowić swój udział w wojnie przeciwko naszemu państwu" - czytamy w komunikacie. Kim jest poszukiwany mężczyzna?

"Igor Girkin (Strielkow) to rosyjski terrorysta, były tzw. "minister obrony Donieckiej Republiki Ludowej" - informuje strona ukraińska. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy i Prokuratura Generalna założyły przeciwko Girkinowi liczne sprawy karne, dotyczące m.in.działalności terrorystycznej, stosowania tortur, morderstwa i naruszenie suwerenności państwa. Poszukują go także Holendrzy za zestrzelenie w lipcu 2014 r. nad obwodem donieckim samolotu pasażerskiego Boeing 777, lecącego z Amsterdamu Do Kuala Lumpur. Zginęli wówczas wszyscy pasażerowie (283 osoby) oraz cała załoga (15 osób).

Od 10 października Rosja zintensyfikowała ataki na ukraińskie miasta. W wyniku ostrzału, do którego wykorzystano irańskie drony kamikaze Shahed-136, w poniedziałek zmarła przynajmniej jedna osoba cywilna z Kijowa.

Władze stolicy poinformowały o czterech eksplozjach. Jeden z dronów niemal całkowicie zniszczył kilkupiętrowy budynek mieszkalny w centrum Kijowa. Trwa tam akcja ratunkowa. Spod gruzów uratowano około 20 cywilów. Co najmniej jeden nie przeżył ataku.

Jak wyjaśnił rzecznik ukraińskich Sił Powietrznych podpułkownik Jurij Ihnat, drony atakują z terytorium Rosji i Białorusi, skąd lecą wzdłuż rzeki Dniepr do Kijowa i do innych miast. Według informacji podanych przez Ukraińców, drony atakowały także na południu Ukrainy w obwodzie mikołajowskim i odeskim.

********