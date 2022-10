ISW rozgryza plan Putina: Ci, którzy dążą do trwałego pokoju w Ukrainie, muszą oprzeć się pokusie

Najnowszy raport Instytutu Badań nad Wojną przestrzega Ukraińców przed zamrożeniem linii działań wojennych tak, żeby Rosja miała możliwość wznowienia konfliktu na własnych warunkach. Zdaniem analityków, którzy stoją za przygotowaniem najnowszego raportu think tanku z USA, "intencje Putina wobec Ukrainy nie zmienią się bez względu na to, czy dojdzie do zawieszenia broni, czy też innego porozumienia. Kreml wykorzystałby każde zawieszenie działań wojennych, by skonsolidować swoje zdobycze i zamrozić linię frontu w najlepszej możliwej dla siebie konfiguracji, aby przygotować się do przyszłego wywierania przymusu i agresji na Ukrainę. Ci, którzy dążą do trwałego pokoju w Ukrainie, muszą oprzeć się pokusie zamrożenia linii walki w pobliżu międzynarodowych granic Ukrainy w sposób, który stworzy warunki dla wznowienia konfliktu na warunkach rosyjskich".

REKLAMA

Analitycy podkreślają, że odzyskanie okupowanych przez agresora terenów Ukrainy jest niezbędne.

Ukraina ma pełne prawo walczyć o wyzwolenie całego terytorium, które Rosja nielegalnie zajęła, szczególnie w świetle ciągłych okrucieństw i czystek etnicznych, których Rosja dokonuje na obszarach, które okupuje

- czytamy w analizie ISW.

Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata na stronie głównej Gazeta.pl

Zobacz wideo Gen. Bieniek: Zmienił się dowódca sił rosyjskich, który jest znany z okrutnych metod walki

ISW: Ukraina musi wyzwolić okupowane przez Rosjan tereny

Amerykańscy analitycy, którzy od początku wojny wnikliwie oceniają sytuację na frontach w Ukrainie, podkreślają, że zdolność kraju do obrony przed przyszłym rosyjskim atakiem wymaga wyzwolenia większości zajętych przez wroga obwodów.

Kondycja gospodarcza Ukrainy wymaga wyzwolenia reszty obwodu zaporoskiego oraz znacznej części obwodów donieckiego i ługańskiego, w tym przynajmniej części terytorium zajętego przez Rosję w 2014 roku. Bezpieczeństwo Ukrainy zostałoby istotnie wzmocnione przez wyzwolenie Krymu, co korzystnie wpłynęłoby również na zdolność NATO do zabezpieczenia południowo-wschodniej flanki

- zaznaczyli eksperci ISW. W najnowszym raporcie podkreślili także, że okupacja Krymu pozwala Rosji na tworzenie baz dla rakiet przeciwlotniczych i przeciwokrętowych 325 kilometrów dalej na zachód niż mogłaby, wykorzystując tylko terytorium, które legalnie kontroluje. Pozwala to również Rosji na rozmieszczenie samolotów w Sewastopolu około 300 kilometrów dalej na zachód niż bazy lotnicze na terytorium Federacji Rosyjskiej. Według ISW różnica ta jest istotna dla skali zagrożenia, jakie Rosja może stanowić dla południowo-wschodniej flanki NATO, a także dla zdolności Rosji do przygotowania i wsparcia inwazji na Ukrainę.

Ze wszystkich ukraińskich ziem, których odzyskania przez Ukrainę - w swoim najlepszym interesie - powinno pragnąć NATO, Krym zajmuje czołową pozycję

- piszą analitycy ISW.

ISW wskazuje także rolę Dniepru. Zdaniem Instytutu, jeśli Ukraina odzyska kontrolę nad całym zachodnim brzegiem rzeki, Rosjanom prawdopodobnie będzie niezwykle trudno przeprowadzić ataki lądowe na południowo-zachodnie regiony kraju. Tak więc długoterminowa zdolność obronna Mikołajowa, Odessy i całego wybrzeża Morza Czarnego w Ukrainie w dużej mierze zależy od wyzwolenia zachodniego Chersonia.

Wojna w Ukrainie. Poranne eksplozje w Kijowie

Rosyjskie wojska ostatniej doby intensywnie szturmowały w Donbasie. Dokonały też ataku z powietrza na Kijów. W stolicy Ukrainy słychać było wybuchy. Przyczyną eksplozji w Kijowie były ataki rosyjskich dronów kamikadze produkcji irańskiej. Rano maszyny te uderzyły w obiekty w centrum stolicy - m.in. w dzielnicy Szewczenkowskiej. Jak poinformowały władze Kijowa wybuchł tam pożar w niezamieszkanym obiekcie. Uszkodzonych zostało też kilka budynków mieszkalnych.

Jak wynika z porannego raportu Sztabu Generalnego, Rosjanie ostatniej doby z powietrza zaatakowali ponad 20 miejscowości. Jedynie na południowym odcinku frontu Ukraińska armia zestrzeliła 11 dronów kamikadze. Z kolei na froncie Rosjanie już od wielu tygodni szturmują w kierunku Bachmutu i Awdijewki na zachodnich rubieżach Doniecka. Jak wynika z porannego raportu Sztabu Generalnego, ostatniej doby Rosjanie w Donbasie dokonali 9 takich nieudanych szturmów. Rosjanie do działań bojowych coraz częściej angażują niedawno zmobilizowanych. Wysyłają też na front skazanych.

Pomóż Ukrainie, przyłącz się do zbiórki. Pieniądze wpłacisz na stronie pcpm.org.pl/ukraina >>>