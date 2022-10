Rosja ewakuuje ''instytucje państwowe'' z okolic Chersonia. "Wywożą pracowników na okupowany Krym"

''Z przekazywanych informacji wynika, że z Chersonia na anektowany Krym wywożeni są pracownicy i majątek banków oraz zakładów emerytalnych" - podało dowództwo sił zbrojny Ukrainy. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych podkreślono, że siły okupanta nasiliły ataki na Ukraińców zamieszkujących miasta obwodu chersońskiego.

Ukraina: Rosjanie rozpoczęli ewakuację ''instytucji państwowych'' z obwodu chersońskiego

Ukraińskie dowództwo podaje, że "okupanci wzmacniają działania filtracyjne w obwodzie chersońskim i zaczęli proces ewakuacji tzw. państwowych instytucji".

Poziom stanu moralnego i psychologicznego ludności na obszarach przygranicznych Federacji Rosyjskiej znacznie spadł. Konkretnie jest to spowodowane brakiem opieki medycznej dla cywilów. Według dostępnych informacji w związku z mobilizacją pracowników służby zdrowia i wzrostem przepływu rannych, cywilom odmawia się usług medycznych w szpitalach w obwodzie biełgorodzkim

- czytamy w raporcie. Ukraińcy podkreślają, że "zadają wrogowi straty w ludziach i sprzęcie".

Ukraina i Turcja przedłużą porozumienie zbożowe

W niedzielę kolejne cztery statki z ukraińskimi produktami rolnymi wypłynęły z dwóch portów w rejonie Odessy - poinformował na Telegramie rzecznik Odeskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Serhij Bratczuk. Przekazał, że jednym ze statków jest masowiec Eaubonne, który dostarczy do Kenii ponad 53 tysiące ton pszenicy. Do portu Mombasa przybył pierwszy masowiec z 51 tysiącami ton pszenicy. W ostatnim czasie do Afryki wysłano 1,1 miliona ton żywności.

22 lipca w Stambule na wniosek ONZ Ukraina, Turcja i sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres podpisali Inicjatywę w sprawie bezpiecznego transportu zbóż i artykułów spożywczych z ukraińskich portów Odessa, Czarnomorsk i Piwdennyj. Od tamtej pory Ukraina wyeksportowała 7,5 miliona ton produktów rolnych. Łącznie ukraińskie porty opuściło 341 statków. Pierwszy statek opuścił port w Odessie 1 sierpnia.

Ukraina i Turcja przedłużą porozumienie dotyczące eksportu ukraińskiego zboża przez cieśniny Bosfor i Dardanele. Jak przekazała agencja Ukrinform, minister infrastruktury Ukrainy Ołeksandr Kubrakow oraz minister obrony Turcji Hulusi Akar porozumieli się w tej sprawie podczas spotkania w Stambule.

Korytarz zbożowy zostanie utrzymany po 22 listopada, czyli dniu, w którym kończy się obecnie obowiązujące porozumienie. Podczas rozmów, Ukraińcy wskazali również na potrzebę przyspieszenia kontroli statków w specjalnie ustanowionym, wspólnym centrum koordynacyjnym w stambulskim porcie. Ma to pozwolić na szybszy transport żywności do miejsc zagrożonych klęską głodu.

Porozumienie zbożowe pomiędzy Ukrainą, Turcją, Rosją i ONZ zostało podpisane pod koniec lipca. Pierwszy statek w jego ramach wypłynął na Morze Czarne 1 sierpnia. Od tamtej pory Ukraina wyeksportowała drogą morską 7,7 milionów ton płodów rolnych, głównie zbóż.

