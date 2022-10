Iran. Pożar w więzieniu dla więźniów politycznych w Teheranie. Nie żyją cztery osoby. Władze pokazały wideo

Zobacz wideo Oko na świat. Konflikty USA - Iran a ceny ropy naftowej

W sobotę w więzieniu Evin w Teheranie wybuch pożar. W tym zakładzie przetrzymywani są więźniowie polityczni oraz osoby z podwójnym obywatelstwem. Jak alarmowali dziennikarze i aktywiści, trafiło tam również wiele osób zatrzymanych po ostatnich protestach w kraju.

- Drogi prowadzące do więzienia Evin zostały zamknięte dla ruchu. Jest tu wiele karetek. Wciąż słychać strzały - powiedział jeden ze świadków w rozmowie z Reuterem. Inna z osób w rozmowie z dziennikarzami relacjonowała, że rodziny więźniów zgromadziły się przed głównym wejściem do więzienia. - Widzę ogień i dym. Mnóstwo sił specjalnych. Karetki też tu są - dodała.

Władze Iranu w najnowszych komunikatach poinformowały, że w wyniku pożaru zginęły cztery osoby, a 16 zostało rannych. Jak przekazuje Agencja Reutera, dwie z nich mają być w stanie krytycznym. Jako przyczynę śmierci zmarłych więźniów podano zatrucie dymem.

Iran. Pożar w więzieniu Evin w Teheranie. Władze opublikowały wideo

Władze Iranu przekazały także, że zakład został podpalony "w trakcie walk pomiędzy skazanymi za przestępstwa finansowe i kradzież". Jak poinformowano, dokładnie przyczyny zdarzenia będą wyjaśniane.

Na nagraniach wyemitowanych w państwowej telewizji władza pokazała strażaków podczas inspekcji dachu zakładu uszkodzonego przez ogień. Pokazano również więźniów, którzy mają rzekomo spokojnie spać na swoich oddziałach - informuje Reuters.

Amerykańskie media przypominają, że w tym więzieniu przebywa m.in. Siamak Namazi. Posiadający obywatelstwo USA mężczyzna oskarżany jest przez irańskie władze o szpiegostwo.

"Cieszę się, że mogę poinformować, iż Siamak Namazi rozmawiał ze swoją rodziną. Jest bezpieczny i został przeniesiony do bezpiecznego obszaru więzienia Evin" - poinformował Jared Genser, prawnik zajmujący się prawami człowieka.

"Wszystkie kraje zachodnie, których obywatele są w więzieniu Evin, muszą natychmiast wezwać Republikę Islamską i pociągnąć ją do odpowiedzialności" - napisała w mediach społecznościowych irańska dziennikarka Masih Alinejad. Dodała, że życie więźniów jest zagrożone.

"Iran ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszych niesłusznie przetrzymywanych obywateli, których należy natychmiast uwolnić" - napisał na Twitterze Ned Price, rzecznik Departamentu Stanu USA.

Joe Biden: Irański rząd jest opresyjny i zaskoczony protestującymi

Zapytany o pożar więzienia, Joe Biden powiedział reporterom podczas podróży kampanijnej do Portland, że irański rząd jest "opresyjny" i "zaskoczony odwagą irańskich protestujących".

Prezydent USA stwierdził, że jest oszołomiony masowymi protestami w Iranie. - Chcę, abyście wiedzieli, że stoimy po stronie obywateli, odważnych kobiet Iranu - powiedział amerykański przywódca na uczelni w Irvine w Kalifornii, zwracając się do grupy protestujących, która zgromadziła się na miejscu i trzymających transparenty z hasłem "Wolny Iran".

- Oszołomiło mnie to, co obudziło się w Iranie. Obudziło się coś, co - jak sądzę - nie zostanie uciszone na długi, długi czas - mówił Joe Biden. Podkreślił, że kobiety na całym świecie są prześladowane na różne sposoby, ale powinny móc nosić w imię Boga to, co chcą nosić. Prezydent USA dodał także, że Iran musi zaprzestać przemocy wobec własnych obywateli po prostu korzystających ze swoich podstawowych praw.

Protesty w Iranie. Irańskie władze oburzone po wypowiedzi Bidena

W odpowiedzi na wypowiedź prezydenta USA rzecznik ministerstwa spraw zagranicznych Iranu Nasser Kanaani powiedział, że "Joe Biden, wtrącając się w irańskie sprawy państwowe, wspiera protesty".

- W ostatnich dniach amerykańska administracja desperacko próbuje pod różnymi pretekstami podsycać niepokoje w Iranie - dodał rzecznik.

W Iranie od pięciu tygodni trwają masowe protesty po śmierci 22-letniej Mahsy Amini, zatrzymanej przez policję do spraw moralności. Według działającej na emigracji organizacji Iran Human Rights, w starciach z siłami bezpieczeństwa zginęło przeszło 200 osób, w tym 23 dzieci. W protestach uczestniczą głównie młode kobiety, które zrywają chusty z głów i skandują antyrządowe hasła.