Rosja w dalszym ciągu prowadzi działania mające na celu wywożenie z Ukrainy jej rodowitych mieszkańców. Jest to jawne naruszanie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa. W ich miejsce przywożą Rosjan, którzy stopniową mają zaludnić okupowane tereny.



Wojna w Ukrainie. Rosjanie masowo deportują Ukraińców

Rosjanie mogą poszerzyć przeprowadzanie tzw. czystki etnicznej, która polega na wyludnianiu terytorium Ukrainy. Mieszkańcy są deportowani poza miejsce zamieszkania, a do miast trafiają importowani obywatele Rosji. Rosyjski wicepremier Marat Khusnullin powiedział 14 października, że "kilka tysięcy dzieci z obwodu chersońskiego odpoczywa w domach opieki i obozach dla dzieci w innych regionach Rosji" - przekazuje Instytut Studiów nad Wojną (ISW). Analitycy z ISW już wcześniej informowali, że rosyjskie władze otwarcie przyznają, że dzieci z okupowanych trenów Ukrainy trafiają do adopcji u rosyjskich rodzin. Jest to kolejne jawne naruszenie Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa.

Ukraińska RPO: Z terenów wschodniej Ukrainy deportowano 700 tys. osób

Ukraina. Rosja dąży do przeprowadzenia czystek etnicznych na okupowanych terenach

Czystki etniczne nie zostały określone same w sobie jako przestępstwo w świetle międzynarodowego prawa, jednak zdefiniowała je Komisja Ekspertów ONZ ds. naruszeń prawa humanitarnego, w kontekście wydarzeń w byłej Jugosławii, jako "ujednolicenie etnicznie obszaru przy użyciu siły lub zastraszania oraz usunięcie osób z danych grup z obszaru". Dodano również, że jest to "celowa polityka opracowana przez jedną grupę etniczną lub religijną w celu usunięcia za pomocą środków przemocowych i terrorystycznych ludności cywilnej innej grupy etnicznej lub religijnej z określonych obszarów geograficznych" - podaje ISW. Te definicje są więc zgodne z przymusowym wysiedleniem Ukraińców oraz deportacji i adopcji ukraińskich dzieci. ISW informuje też, że Rosjanie mają w planach odbudowę Mariupola w celu pomieszczenia tam "dziesiątek tysięcy Rosjan".

