Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej potwierdziło doniesienia o strzelaninie na poligonie w obwodzie biełgorodzkim. Resort nazwał ten incydent "aktem terrorystycznym" - podaje kanał Sota.

RIA Nowosti podaje z kolei, że "podczas szkolenia przeciwpożarowego z ochotnikami przygotowującymi się do operacji specjalnej terroryści strzelali z broni strzeleckiej do personelu jednostki". Według danych rosyjskiej agencji, która powołuje się na resort obrony, zginęło 11 osób, 15 trafiło do szpitala.

Rosyjski MON przekazał, że "aktu terrorystycznego" dokonali obywatele jednego z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Nieoficjalne źródła przekazały, że mogli to być obywatele Tadżykistanu.

Rosja. Strzelanina w bazie wojskowej. Są zabici i ranni

Kanały na Telegramie - Baza i Sota - wcześniej podawały, że nie żyją 22 osoby, a 16 zostało rannych. W tym samym czasie strzelać miało trzech napastników. Sota podaje, że dwóch z nich zginęło na miejscu, a jeden uciekł. Do ataku doszło na poligonie w wiosce Soloti w obwodzie biełgorodzkim.

"Ukraińska Prawda", która potwierdza doniesienia o strzałach w regionie Biełgorodu, podaje, że na terenie poligonu było wcześniej ponad 100 osób z regionu Briańska, które kategorycznie odmówiły wysłania do Łymanu w obwodzie donieckim. Dowództwo wojskowe przez ponad tydzień próbowało przekonać ich do szturmu na miasto.

