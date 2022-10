20-letnia Anna Holland i 21-letnia Phoebe Plummer z grupy Just Stop Oil nie przyznały się do zarzutu uszkodzenia mienia. W sobotę przed sądem w Londynie odbyła się rozprawa w sprawie ich protestu w londyńskiej Galerii Narodowej. Kobiety oblały zupą pomidorową słynne "Słoneczniki" Vincenta van Gogha.

Wielka Brytania. Aktywistki nie przyznały się do uszkodzenia "Słoneczników" van Gogha

Obraz von Gogha był zabezpieczony szybą, ale zupa uszkodziła ramę. Aktywistki po oblaniu obrazu posmarowały dłonie klejem i przykleiły się do ściany. Kobiety w ten sposób chciały zaprotestować przeciwko wydobywaniu i wykorzystywaniu ropy naftowej. W sądzie na ławie oskarżonych zasiadł jeszcze jedna kobieta - 38-latka oskarżona o rozpylenie farby na znaku New Scotland Yardu podczas protestu w Westminsterze. Lora Johnson również nie przyznała się do zarzutów.

Sędzia okręgowy Tan Irkam zwolnił kobiety za kaucją pod warunkiem, że nie wejdą do galerii ani muzeów ani nie będą używać farb w miejscach publicznych. Sędzia wypuścił kobiety za kaucją i wyznaczył datę rozprawy na 13 grudnia w sądzie w Londynie.

