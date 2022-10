Robbie Coltrane nie żyje. "Będzie zapamiętany przez dziesięciolecia jako Hagrid"

Informację o śmierci aktora przekazała jego agentka Belinda Wright. Jak przekazała, Robbie Coltrane zmarł w szpitalu niedaleko Falkirk w Szkocji. - Będzie zapamiętany przez dziesięciolecia jako Hagrid. Ta jego rola przynosiła radość dzieciom i dorosłym na całym świecie. Był wspaniałym aktorem, był też niesamowicie inteligentny i genialnie dowcipny. Po 40 latach bycia jego agentką będę za nim tęsknić.

Robbie Coltrane wystąpił w cyklu filmów o Harrym Potterze. Grał też w "GoldenEye" i "Świat to za mało". W 2011 otrzymał nagrodę Bafta Scotland za wybitny wkład w kinematografię. Ukończył Glasgow School of Art. W 2021 roku wystąpił gościnnie w filmie "Harry Potter - 20. rocznica: Powrót do Hogwartu" (wyemitowany przez HBO MAX), gdzie opowiadał o kulisach pracy na planie.

Coltrane'a pożegnał m.in. Stephen John Fry, brytyjski aktor i komik. "Po raz pierwszy spotkałem Robbiego Coltrane'a prawie 40 lat temu. (...) Taka głębia, siła i talent. Żegnaj, staruszku" - napisał.