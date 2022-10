Atak na klub LGBT w Słowacji. Zuzana Czaputova oddała hołd ofiarom

Zobacz wideo Trzaskowski o ślubach par jednopłciowych: Od tego trzeba zacząć, na to jest przyzwolenie społeczne

Do zbrodni doszło przed jednym z barów dla osób LGBT w Bratysławie. Wówczas 19-latek zabił dwóch przypadkowych mężczyzn. Zamachowiec najprawdopodobniej nie znał swoich ofiar. Słowacka prokuratura nazwała zabójstwo "aktem terroryzmu".

Z kolei tamtejsze media informowały, że student tuż przed morderstwem zamieścił w internecie homofobiczny i antysemicki wpis. Post dotyczył zarówno osób LGBT, jak i Żydów. Zapowiadał również atak na dom premiera Słowacji Eduarda Hegera. Zdaniem mediów miał w przeciągu ostatnich miesięcy przejść głęboką radykalizację.

Po dokonaniu zamachu mężczyzna najprawdopodobniej popełnił samobójstwo. Służby nie potwierdziły oficjalnie, że odebrał sobie życie.

"Zdecydowanie potępiam morderstwo dwojga młodych ludzi zastrzelonych w Bratysławie zeszłej nocy przez zradykalizowanego nastolatka. Żadna forma białej supremacji, rasizmu i ekstremizmu przeciwko społecznościom, m.in. LGBT nie może być tolerowana. Będziemy zwalczać kanały dezinformacji szerzące nienawiść i będziemy chronić mniejszości" - zadeklarował premier Słowacji na Twitterze.

Prezydentka Słowacji oddała hołd ofiarom ataku na klub LGBT

W czwartek mieszkańcy Bratysławy składali znicze i kwiaty przed miejscem tragedii. Przybyła tam również prezydentka Słowacji Zuzana Czaputova. Głowa państwa spotkała się właścicielem klubu oraz sama oddała hołd ofiarom.

Prezydentka Słowacji powiedziała, że czyny inspirowane nienawiścią skierowane są we wszystkich. Jej zdaniem tragedia, do której doszło, jest wynikiem nienawiści, która, "od dawna jest karmiona przez głupie i nieodpowiedzialne wypowiedzi polityków". Zdaniem Czaputovej niektórzy prokuratorzy i sędziowie nie przywiązują wagi do przestępstw słownych i nie uważają ich za niebezpieczne.

Słowacka prezydentka w mediach społecznościowych wyraziła wsparcie dla społeczności LGBT.

"Przepraszam. To nie ty powinieneś czuć się zagrożony. Nie pasujesz tu. Nienawiść i nietolerancja nie są tym, co pasuje do Słowacji" - napisała na Instagramie, publikując zdjęcie, gdzie przytula właściciela klubu.