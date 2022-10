Aktywistki klimatyczne oblały zupą pomidorową "Słoneczniki" Van Gogha

Do aktu wandalizmu doszło w piątek 14 października. Według informacji agencji Reutera dwie aktywistki z grupy Just Stop Oil rzuciły zupą pomidorową w stronę słynnego obrazNu Vincenta Van Gogha. Następnie posmarowały dłonie klejem i przykleiły się do ściany.

Aktywistki oblały zupą "Słoneczniki" Van Gogha. Zostały aresztowane

"Funkcjonariusze szybko pojawili się na miejscu po tym, jak dwoje protestujących Just Stop Oil oblało obraz substancją, a następnie przykleiło się do ściany" - poinformowała na Twitterze brytyjska policja.

Aktywistki zostały już aresztowane. Oskarżono je uszkodzenie obrazu oraz wtargnięcie na teren galerii. "Słoneczniki" z National Gallery to jedna z pięciu wersji obrazwystawionych w muzeach i galeriach na całym świecie.

Londyńska galeria poinformowała, że obraz jest chroniony taflą szkła, dlatego nie został zniszczony.

Aktywistki domagają się wstrzymania wydawania nowych licencji na paliwa kopalne

Aktywiści z Just Stop Oil domagają się, by rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się do wstrzymania wydawania nowych licencji na paliwa kopalne. Organizacja opublikowała wpis na Facebooku, w który tłumaczy, dlaczego zdecydowano się na ten akt wandalizmu.

"W tej galerii prezentowana jest ludzka kreatywność i błyskotliwość, a jednak nasze dziedzictwo jest niszczone przez niepowodzenia naszego rządu w sprawie kryzysu klimatycznego i kosztów życia. 100 proponowanych licencji na ropę i gaz - część niekończącego się kultu wzrostu opartego na paliwach kopalnych - zniszczy całą naszą kulturę, wraz z cywilizacją ludzką, jaką znamy. Dlaczego chronimy te obrazy, skoro nie chronimy milionów istnień, które zostaną utracone z powodu zmian klimatu i upadku społecznego? To jest moment, aby zjednoczyć się i stawić opór. Nie chcemy patrzeć, jak rząd planuje śmierć niezliczonych milionów i niszczy wszystko, co kochamy. Jaki jest pożytek ze sztuki, gdy stoimy w obliczu upadku społeczeństwa obywatelskiego?" - pytają aktywiści w mediach społecznościowych.