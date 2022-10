Chiny. Krótki protest na moście w Pekinie rozwścieczył władze. Ocenzurowano sieć

BBC podaje, że na moście Sitong w północno-zachodniej części Pekinu pojawiły się dwa transparenty. Jeden z nich dotyczył sprzeciwu wobec restrykcji wprowadzanych przez władze w związku z koronawirusem (to m.in. ograniczenia we wjazdach i wyjazdach z miasta), drugi nawoływał do strajków i "usunięcia dyktatora i zdrajcy narodowego Xi Jinpinga".

Na nagraniach z protestu widać gęsty dym, słychać było też męski głos skandujący hasła przez głośnik. Media informują, że demonstracja została szybko zakończona. Nie jest na razie jasne, kto był jej organizatorem i czy uczestniczyła w niej jedna, czy kilka osób.

Na popularnej w Chinach platformie Weibo, nazywanej "chińskim Twitterem", ocenzurowano treści mogące nawiązywać do protestu. Zawieszano też konta tych osób, które dzieliły się np. zdjęciami. Użytkownicy mimo to i tak wyrażali swoje poparcie i podziw dla organizatora, umieszczając wpisy pod hasztagiem "Widziałem/Widziałam to".

Chiny. Zjazd Komunistycznej Partii Chin

Media wskazują, że demonstracja odbywała się na kilka dni przed kongresem partii komunistycznej, a protesty przeciwko władzy w Chinach są niezwykle rzadkie.

XX zjazd Komunistycznej Partii Chin rozpocznie się w najbliższą niedzielę. Raz na 5 lat około 2300 najwyższych rangą członków KPCh wybiera spośród siebie najwyższe władze. Tym razem - po raz pierwszy od czasów Rewolucji Kulturalnej - obecny przewodniczący Chin Xi Jinping wybrany zostanie na trzecią kadencję. Stanie się tak dzięki zmianom w konstytucji znoszącymi kadencyjność najwyższego urzędu w państwie a także cenzus wiekowy.

Rosja atakuje Ukrainę. Chiny apelują o deeskalację konfliktu

Na ulicach Pekinu są dodatkowe patrole, w tym także wojsko. Szczególne środki bezpieczeństwa wprowadzono wokół Placu Tiananmen, do którego przylega Wielka Hala Ludowa. To właśnie tam obradować będą delegaci.

Zjazd wyznaczyć ma kierunki rozwoju Chin na najbliższe lata. Oczekuje się, że ogłoszona ma być także strategia dotycząca Tajwanu. Chińskie władze nie zaprzeczyły, że w przyszłości mogłoby dojść do inwazji na wyspę, a tego typu pomysły coraz częściej przebijają się na łamach w pełni kontrolowanych przez władzę mediów.

