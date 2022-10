Nowe fakty ws. szturmu na Kapitol. Secret Service już wcześniej dostawało sygnały o możliwych zamieszkach

Członek komisji Izby Reprezentantów Adam B. Schiff, cytowany przez "The Los Angeles Times", przyznał, że informacje na temat możliwych zagrożeń związanych z wydarzeniami z 6 stycznia 2021 roku były dostępne dla funkcjonariuszy amerykańskich tajnych służb i urzędników Białego Domu.

Ma o tym świadczyć milion e-maili otrzymanych przez komisję od Secret Service. Analiza tych wiadomości wykazała, że m.in. FBI i policja przekazywały Secret Service niepokojące sygnały. Informacje miały docierać do Secret Service co najmniej dziesięć dni przed szturmem na Kapitol.

Sygnały te miały dotyczyć m.in. "wezwań do okupacji budynków federalnych", "zastraszenia Kongresu i szturmu na Kapitol" oraz "zaangażowania się w polityczną przemoc".

Jeden z informatorów już 26 grudnia wskazywał, że Proud Boys, jedna z grup uczestniczących w ataku, może "dysponować wystarczająco dużą grupą osób, by wkroczyć do Waszyngtonu z uzbrojeniem i przewyższyć liczebnie policję".

Ich plan polega na dosłownym zabijaniu ludzi. Proszę, potraktujcie tę wskazówkę poważnie i zbadajcie tę sprawę

- apelował informator.

Zobacz wideo Styczeń 2021 r. Zwolennicy Trumpa wtargnęli do Kapitolu

Szturm na Kapitol. Komisja wyjaśnia okoliczności

W Izbie Reprezentantów trwają publiczne przesłuchania w sprawie ataku na Kapitol, do którego doszło 6 stycznia zeszłego roku. Po tym jak tysiące zwolenników Donalda Trumpa wdarły się do Kongresu, by uniemożliwić certyfikowanie zwycięstwa Joe Bidena w wyborach prezydenckich, ponad 600 osób zostało postawionych w stan oskarżenia, a kilkadziesiąt aresztowano. W wyniku szturmu zginęło 5 osób, a blisko 140 policjantów zostało rannych.

Trump zostanie wezwany przed komisję. Chodzi o udział w ataku na Kapitol

Jak wskazuje CNN, komisja Izby Reprezentantów nie może postawić ewentualnych zarzutów Donaldowi Trumpowi, a jej głównym zadaniem jest wyjaśnienie, jaką rolę odegrał były prezydent w kontekście wydarzeń ze stycznia. Decyzję odnośnie zarzutów mógłby podjąć jedynie Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych.

***

