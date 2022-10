Korea Północna przeprowadziła kolejny test. W pobliżu granicy z Południem przeleciały samoloty bojowe

"The New York Times" informuje, że wystrzelenie pocisku balistycznego krótkiego zasięgu miało miejsce z dystryktu Sunan w Pjongjangu. Miał on przebyć 435 mil i dotrzeć do wód u wschodniego wybrzeża.

Tym samym był to już 26. taki test przeprowadzony w tym roku przez Koreę Północną, a szósty tylko w tym miesiącu. Korea Północna miała też wystrzelić 170 rakiet na wody u wschodniego i zachodniego wybrzeża, miały one wpaść w strefę buforową.

Korea Północna. Test pocisku krótkiego zasięgu

Według Korei Południowe,j w pobliżu wspólnej granicy miały też przelatywać północnokoreańskie samoloty bojowe. Do podobnej sytuacji doszło też w ubiegłym tygodniu. Seul miał zaangażować myśliwce F-35.

Wystrzelenie pocisku krótkiego zasięgu miało miejsce niecałą dobę po tym, jak Korea Płn. poinformowała o testach pocisku manewrującego dalekiego zasięgu.

Jak podaje CNBC, amerykański Pentagon uważa, że ostatni test pocisku nie stanowi "bezpośredniego zagrożenia ani dla personelu i terytorium USA, ani dla sojuszników".

