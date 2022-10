Strzelanina w Karolinie Północnej. Są ofiary. "Potworny akt przemocy"

W czwartek ok. godziny 17 (czasu lokalnego) w rejonie Neuse River Greenway, przy jednym z parkingów niedaleko miejscowości Raleigh w Karolinie Północnej, doszło do strzelaniny, w wyniku której zginęło pięć osób, w tym policjant po służbie - podaje AP.

Burmistrz stolicy stanu Mary-Ann Baldwin przekazała, że dwie osoby trafiły do szpitali. Około godziny 22 policja poinformowała, że zatrzymała podejrzanego, nastolatka uzbrojonego w broń długą, w garażu jednego z domów.

"Koszmar każdej społeczności dotarł do Raleigh"

Gubernator stanu Roy Cooper złożył kondolencje rodzinom ofiar i stwierdził, że strzelaninę można nazwać "terrorem, który dotarł do drzwi miasta".

- Koszmar każdej społeczności dotarł do Raleigh. To bezsensowny, potworny i doprowadzający do wściekłości akt przemocy - mówił gubernator podczas konferencji prasowej.

Z kolei burmistrz miasta Mary-Ann Baldwin zaapelowała o powstrzymanie przemocy z użyciem broni.

- Musimy powstrzymać tę bezmyślną przemoc w Ameryce – dodała Baldwin.