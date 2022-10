Rosja. Mobilizacja może zebrać krwawe żniwo. "Do lutego 2023 r. zginie do 10 tys. żołnierzy"

"Pojawiające się doniesienia o stratach wśród źle przygotowanych zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy w Ukrainie, wzmocniły krytykę rosyjskiego dowództwa wojskowego" - podaje 13 października w swojej analizie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

Rosja. Śmierć pięciu mężczyzn z Czelabińska

Think tank z USA w analizie powołuje się na doniesienia na temat śmierci pięciu mężczyzn z Czelabińska (miasto w azjatyckiej części Rosji), którzy zostali zwerbowani do walki w ramach rozpoczętej 21 września częściowej mobilizacji. Dane wskazują, że musieli trafić na front niemal natychmiast, a więc ich przeszkolenie musiało być znikome.

Informacje budzą obawy wśród nacjonalistycznych rosyjskich "blogerów wojskowych". Dochodzą oni do wniosku, że liczba zabitych i rannych wśród zmobilizowanych żołnierzy może być wysoka ze względu na brak wyszkolenia, odpowiedniego sprzętu, a także spójności jednostek, do których są wcielani.

Dowództwo wojskowe Rosji w ogniu krytyki. Winnym Michaił Zusko

Blogerzy winą obarczają Michaiła Zusko, który od sierpnia 2020 dowodzi 58. Armią Ogólnowojskową w Południowym Okręgu Wojskowym Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej.

Twierdzą, że generał nakazał natychmiastowe wysłanie nowo zmobilizowanych żołnierzy z 15. Pułku 27. Brygady Piechoty Zmotoryzowanej, z obwodu moskiewskiego, w rejon załamującej się linii frontu w okolicach Swatowa (miasto w obwodzie ługańskim). Rozkaz miał zostać wydany 2-3 października.

Jednak, jak zaznacza w analizie ISW, ukraińskie media podawały wcześniej, że generał Zusko znalazł się wśród aresztowanych, w związku ze stratami wojennymi ponoszonymi przez rosyjską armię. Nie jest też jasne, dlaczego generał armii z Południowego Okręgu Wojskowego miałby wydawać rozkazy dotyczące jednostki podlegającej Zachodniemu Okręgowi Wojskowemu.

ISW: Rosja prawdopodobnie ściąga irańskich Strażników Rewolucji

Połowa pułku trafiła do szpitala. "Do lutego 2023 r. zginie do 10 tys. żołnierzy"

Połowa żołnierzy z 15. Pułku trafiła do szpitala w obwodzie biełgorodzkim, po tym, jak jednostka znalazła się pod ciężkim ostrzałem artyleryjskim - podaje ISW. Krewni poszkodowanych odkryli, że zmobilizowani zostali ranni, gdy próbowali dotrzeć na linię frontu. Mieli nie mieć żadnych rozkazów, nadzoru dowództwa czy zapasów. Mimo to druga połowa pułku dotarła do celu i nadal znajduje się w rejonie Swatowa.

Jak zauważa jeden z rosyjskich blogerów, sposób wykorzystania zmobilizowanych żołnierzy, rzucanych na front bez przeszkolenia, doprowadzi do tego, że do lutego 2023 r. zginie do 10 tys. żołnierzy powołanych do wojska w ramach częściowej mobilizacji, a 40 tysięcy zostanie rannych.

Wojna w Ukrainie. Niskie zdolności bojowe mogą prowadzić do czasowego zawieszenia

"Obniżające się morale, brak dyscypliny i gotowości bojowej rosyjskich jednostek w strefie działań wojennych na Ukrainie może doprowadzić do tymczasowego zawieszenia operacji ofensywnych na niektórych odcinkach frontu - zwłaszcza w obwodzie donieckim. Według think tanku z USA jest to m.in. pokłosiem tego, że jednostki rosyjskie tracą zdolność bojową ze względu na uzupełnianie ich ad hoc różnymi pododdziałami, co prowadzi do demoralizacji i obniżenia spójności jednostek" - pisze ISW, powołując się na Sztab Generalny armii Ukrainy.

Jednoczenie zawieszenie operacji ofensywnych w obwodzie donieckim sprawi, że Rosjanie nie będą zajmować nowych terenów, co - jak ocenia ISW - jeszcze bardziej obniży morale i ogólne zdolności bojowe rosyjskiej armii.

