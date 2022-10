Wojna w Ukrainie. Poranny atak na obwód zaporoski. Rosja wystrzeliła trzy pociski

Szef zaporoskiej administracji obwodowej Ołeksandr Staruch potwierdził w piątek nad ranem, że w centrum obwodu doszło do ataku rakietowego. Zaapelował do mieszkańców o udanie się do schronów.

Później urzędnik potwierdził, że w centrum obwodu trafił trzy pociski S300.

"Naruszone zostały obiekty infrastruktury. W miejscu trafień wybuchły pożary. Ratownicy już tam pracują. Według wstępnych informacji nie ma ofiar. Ataki rakietowe są nadal możliwe" - dodał.

Wojna w Ukrainie. Podsumowanie sztabu

W porannym piątkowym komunikacie rzecznik Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy Ołeksandr Sztupun przekazał, że "agresor nadal koncentruje swoje wysiłki na próbach realizacji planów wkroczenia w granice administracyjne obwodu donieckiego, a także utrzymania zdobytych obwodów: chersońskiego, charkowskiego, zaporoskiego i mikołajowskiego".

"Wróg nie przestaje uderzać w infrastrukturę krytyczną i obiekty cywilne naszego kraju. W ciągu ostatnich 24 godzin zaatakowane zostały obiekty i spokojni mieszkańcy osiedli Brody, Naliwajkiwka, obwodu kijowskiego, Mikołajów i Nikopol" - dodał.

Według danych ukraińskiego sztabu w ciągu ostatniej doby Rosjanie przeprowadzili dwa ataki rakietowe, 16 ataków lotniczych i 70 ataków z systemów salwy rakietowej.

"W ciągu ostatnich 24 godzin Siły Powietrzne Wojsk Obrony przeprowadziły 25 uderzeń. Potwierdzono uszkodzenia ponad 19 obszarów koncentracji uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także sześciu przeciwlotniczych systemów rakietowych przeciwnika. Ponadto nasze jednostki obrony przeciwlotniczej zestrzeliły pięć pocisków manewrujących i dziewięć bezzałogowych statków powietrznych" - poinformował Sztupun.

Prezydent Wołodymyr Zełenski przypomniał w czwartkowym wieczornym wystąpieniu, że 14 października obchodzony jest Dzień Obrońców Ukrainy.

"Nie odpoczywamy! Pokonujemy wroga! Przestrzegamy zasad bezpieczeństwa! Wsłuchujemy się w sygnał alarmu lotniczego, szczególnie jutro!" - powiedział.

Ukraińskie władze przekazały w czwartek, że w ciągu ostatniego miesiąca wyzwolono 502 osady w obwodzie charkowskim, 75 w obwodzie chersońskim, 43 w obwodzie donieckim i 7 w obwodzie ługańskim.

