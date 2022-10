Biden nie spotka się z Putinem na szczycie G20. Biały Dom: Nie ma planów, aby rozmawiać z Putinem

Zobacz wideo Gen. Bieniek: Broń jądrowa ma to do siebie, że jest bronią odstraszania, ale ma też urok zastraszania

W ostatnich dniach Joe Biden był kilkakrotnie był pytany o możliwość spotkania z Władimirem Putinem podczas szczytu G20. Prezydent USA udzielał różnych odpowiedzi: że "czas pokaże", że spotkanie byłoby możliwe, gdyby miało dotyczyć uwolnienia z rosyjskiego więzienia koszykarki Brittney Griner albo że nie chodziło mu o spotkanie z Putinem.

REKLAMA

Więcej wiadomości na stronie głównej Gazeta.pl

Doradca Zełenskiego: Wojna może zakończyć się zimą lub wiosną

"Nie ma żadnych planów, aby rozmawiać z Władimirem Putinem"

Korespondent Polskiego Radia w Białym Domu Marek Wałkuski poprosił Johna Kirby'ego o sprecyzowanie stanowiska amerykańskiego prezydenta. - Nie ma planów spotkania z Władimirem Putinem na szczycie G20. Nie ma żadnych planów, aby rozmawiać z Władimirem Putinem na tym szczeblu - odpowiedział, dodając, że Joe Biden nie ma nawet intencji, aby spotkać się z Putinem.

- Prezydent nie uważa, że jest to czas na normalne stosunki z Putinem i Kremlem, i z Rosją, biorąc pod uwagę to, co robią w Ukrainie przez ostatnie osiem miesięcy, a już pewno w ciągu ostatnich 72-96 godzin - zaznaczył koordynator Komunikacji Strategicznej Narodowej Rady Bezpieczeństwa Białego Domu.

Szczyt G20 ma się odbyć na indonezyjskiej wyspie Bali w dniach 15-16 listopada. Biały Dom planuje udział w nim prezydenta Bidena. Wcześniej Kreml informował, że na szczyt może wybrać się też Władimir Putin.

Łukaszenka podjął decyzję o mobilizacji. Odbędzie się pod przykrywką ćwiczeń