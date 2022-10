Niezależny białoruski serwis informacyjny Nexta udostępnił w swoich mediach społecznościowych nagranie z pewnej cerkwi. Nie podano jednak, gdzie ani kiedy dokładnie kazanie zostało wygłoszone.

Rosja. Ksiądz tłumaczy, co zrobić w przypadku ataku nuklearnego. Zaskakujące słowa

Rosyjski duchowny odniósł się do trwającej w kraju mobilizacji, a następnie także do groźby wybuchu wojny atomowej. Słowa księdza były co najmniej zaskakujące. Jego zdaniem bowiem, w przypadku ataku nuklearnego należy znaleźć się bliżej epicentrum, by "wszystko szybciej się skończyło". Wezwał on także do "duchowej mobilizacji" i dodał, że tym, "którzy potępiają [Rosję - red.], powinno zamknąć się usta".

Sekretarz generalny NATO: Rosja wie, że wojny nuklearnej nie da się wygrać

12 października sekretarz generalny NATO po raz kolejny przestrzegł Rosję przed użyciem broni jądrowej. Jens Stoltenberg nawiązał do gróźb władz na Kremlu, dotyczących gotowości wykorzystania broni masowego rażenia w Ukrainie. - Przekazaliśmy Rosji bardzo jasne stanowisko, że to będzie miało poważne konsekwencje - powiedział Jens Stoltenberg. - Rosja wie, że wojny nuklearnej nie można wygrać i nie należy jej wszczynać - podkreślał szef Sojuszu, dodając, że NATO uważnie monitoruje rozmieszczenie sił jądrowych Rosji. - Nie widzieliśmy żadnych zmian w tym systemie, ale pozostajemy czujni. Ponieważ nuklearne groźby i retoryka ze strony Rosji są niebezpieczne i nieodpowiedzialne - powiedział sekretarz generalny.

W przyszłym tygodniu odbędą się ćwiczenia NATO testujące odstraszanie nuklearne. Były one planowane jeszcze przed rosyjską napaścią na Ukrainę, do której doszło pod koniec lutego. Zdaniem szefa Sojuszu odwoływanie tych ćwiczeń w obawie przed eskalacją napięcia byłoby - jak to ujął - szkodliwą oznaką słabości. Stoltenberg podkreślił, że NATO jest sojuszem obronnym, który w ostatnim czasie wzmocnił swoją politykę odstraszania. - Wysyłamy Rosji bardzo wyraźny sygnał, że jesteśmy zdecydowani bronić wszystkich sojuszników - dodał sekretarz generalny NATO.

