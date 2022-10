Rosjanie chcieli ostrzelać Charków, ale im nie wyszło? Blok w Biełgorodzie uszkodzony przez pocisk

Gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow potwierdził w czwartek, że w blok mieszkalny przy ul. Gubkina miał trafić pocisk (lub fragment pocisku), ale uszkodzenia, obejmujące najwyższe piętro, nie okazały się poważne. Na dwa auta znajdujące się w pobliżu spadł gruz.

"Obecnie nie ma doniesień o ofiarach. (...) Mieszkańcy budynku będą zakwaterowani w hotelu" - przekazał burmistrz miasta Anton Iwanow. Zaznaczył, że "zadziałała obrona powietrzna". Część pocisku miała spaść na szkolne boisko.

Zdaniem Gładkowa za incydent odpowiadają Siły Zbrojne Ukrainy.

Z kolei ukraiński Urząd Komunikacji Strategicznej przekazał, że to wina Rosjan, którzy próbowali ostrzelać Charków. "Wszystkie trzy rakiety uległy samozniszczeniu podczas startu, a jedna uderzyła w budynek mieszkalny w Biełgorodzie" - napisano w komunikacie na Telegramie.

Wojna w Ukrainie. Ekspertka o desperacji Rosji

Profesor Agnieszka Legucka z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oceniła w czwartek w rozmowie z Polskim Radiem, że w Ukrainie można zaobserwować nowy etap wojny, który objawia się zmasowanym i chaotycznym ostrzałem ukraińskich pozycji i infrastruktury. Zdaniem ekspertki, te działania mają przekonać rosyjskie społeczeństwo o odzyskaniu inicjatywy na froncie.

Politolożka uważa, że zmasowany ostrzał Ukrainy od początku tygodnia jest związany ze zmianą na stanowisku głównego dowódcy wojsk rosyjskich na Ukrainie, którym został Siergiej Surowikin, znany z Syrii właśnie z masowych ostrzałów miast. Takie działania Rosji pokazują jej desperację w sytuacji przeciągającej się wojny na Ukrainie. - Wszystko po to, by w rosyjskich mediach propagandowych pokazać wiele wybuchów, nowego głównodowodzącego Siergieja Suriwikina, który ma z kolei pokazać to, że się nie cofną oraz że mają inicjatywę strategiczną - powiedziała Agnieszka Legucka.

Profesor odniosła się także do doniesień o wzmacnianiu sił rosyjskich na Białorusi oraz do możliwego wciągnięcia do konfliktu wojsk białoruskich. Jak mówiła, chce tego Władimir Putin, ale Alaksandr Łukaszenka nie może być pewny lojalności białoruskiej armii.

