W praktyce spodziewa się jednak nawet mniej. - O tym co jest schronem, decyduje wytyczna z 2018 roku, podpisana przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju, czyli komendanta Państwowej Straży Pożarnej. W dużym uproszczeniu schron to taki obiekt, który można zamknąć hermetycznie i ochroni osoby w środku przed efektami użycia broni masowego rażenia - tłumaczy Fiedorek, który prowadzi firmę S2 zajmującą się między innymi projektowaniem budowli ochronnych. - Biorąc pod uwagę taki wymóg, to sprawnych schronów dla ludności cywilnej uzbiera się w Polsce pewnie mniej niż te optymistyczne kilka tysięcy - mówi specjalista.

Fiedorek zastrzega przy tym, że nawet jeśli bardzo optymistycznie uznamy, że mamy te 62 tysiące schronów w całym kraju, to i tak zmieści się w nich najwyżej kilka procent Polaków. - Te budowle ochronne, które są dobrze utrzymane, należą do wojska albo mają służyć najwyższym władzom. Jeśli jakieś cywilne są w dobrym stanie, to najczęściej za sprawą rzadkiego pasjonata na ważnym stanowisku związanym z Obroną Cywilną w samorządzie, który ma energię walczyć ze wszystkimi o fundusze - opisuje Fiedorek.

Strażacy kontrolują schrony na terenie kraju. "Rutynowe działania"

Bo wojny miało nie być

O wielkim przeglądzie tych 62 tysięcy teoretycznych schronów wspomina od kilku dni wiceminister Wąsik. Robi to na fali obaw związanych z potencjalnym użyciem broni jądrowej przez Rosję w Ukrainie oraz niedawnych wzmożonych rosyjskich ataków rakietowych na ukraińskie miasta. Strażacy mają sprawdzić stan owych schronów i to, czy się nadają do użycia. Od dekad nikt tego nie robił. Fiedorek mówi, że z jego obserwacji wynika, iż rządzący naprawdę zainteresowali się tematem schronów dla ludności cywilnych. - I chyba nie tylko pod publiczkę, ale autentycznie chcą coś zrobić. I chwała im za to, choć szkoda, że dopiero wiele miesięcy po wybuchu wojny u naszych sąsiadów - stwierdza specjalista.

Podstawowy problem ze schronami dla cywilów jest taki, że w III RP znalazły się one w prawnej czarnej dziurze. Wraz z szerzej wszelkimi budowlami ochronnymi, mającymi zwiększyć szansę przetrwania obywateli Polski w trakcie wojny. - Stare przepisy dotyczące ich budowy, utrzymania i nadzorowania, wywodzące się jeszcze z PRL, zostały uchylone. Nowych nie uchwalono. Nikt nie ma obowiązku zajmowania się tym tematem, więc wszyscy umyli od niego ręce. I rząd, i samorządy. W końcu wojny miało już nie być, więc po co sobie tym zawracać głowę - opisuje Fiedorek.

Efekt jest taki, że przez trzy dekady nikt w sposób systemowy nie zajmował się schronami. - Jednocześnie kolejne rządy uspokajały sugestiami, że w razie czego to można ewakuację przeprowadzić. Widzimy, jak to działa w Ukrainie. To nie jest proste i wykonalne już po wybuchu wojny. Notorycznie kłamano też, przekonując, że dobrym ukryciem mogą być na przykład parkingi podziemne czy piętrowe. To głupota i to potencjalnie bardzo szkodliwa - mówi Fiedorek. Jak tłumaczy, w schronie czy ukryciu (kategoria niżej niż schron, bez wyposażenia chroniącego przed bronią masowego rażenia) najważniejsza nie jest grubość ścian czy drzwi. Kluczowe jest istnienie wyjścia awaryjnego, które umożliwi wydostanie się na powierzchnię, jeśli budynek pod którym jest ukrycie, zawali się, a gruz zablokuje podstawowe wyjście. - Inaczej mówimy nie o ukryciu, ale o masowym grobie - opisuje.

Efektem zepchnięcia tematu ochrony ludności w mroki zapomnienia, jest też poważny problem w postaci braku ludzi z wiedzą na ten temat. - Państwo i samorządy się tym nie interesowały przez ostatnie 30 lat. Nie uczyło się architektów i inżynierów niczego na ten temat - opisuje Fiedorek. Wiedza z czasów PRL na temat budowli ochronnych przetrwała w wojsku i w niewielkiej grupie cywilnych pasjonatów. - I teraz tak się zastanawiam, jak niby ta straż pożarna ma dokonywać inwentaryzacji schronów zgodnie z zapowiedzią ministra? Przecież strażacy nie mają wiedzy w tym zakresie. Nie mieli żadnych szkoleń. Dokonanie inspekcji schronu to nie jest otwarcie drzwi, zapalenie światła i zajrzenie do środka - mówi specjalista i wymienia długą listę elementów, które trzeba sprawdzić. Bez nich schron nie jest schronem. - To wymaga czasu i wiedzy, jeśli ma zostać zrobione porządnie - dodaje Fiedorek.

Podobna sytuacja jak ze schronami jest ogólnie z Obroną Cywilną, którą w III RP zaorano i pozostawiono. Obywatelu ratuj się sam:

Obrona Cywilna w gruzach, przepisy i zapasy z PRL

Jest postęp, ale pracy bardzo dużo

Specjalista podkreśla, że dobrze, iż po stronie rządzących cokolwiek drgnęło z powodu wojny w Ukrainie. Ubolewa nad tempem działań. - Gdybyśmy zajęli się tym na poważnie w lutym-marcu, to teraz moglibyśmy mieć już jakieś nowe przepisy i pierwsze schrony po odtworzeniu - mówi Fiedorek. Tymczasem na razie sprawdzamy, co nam zostało z tych mitycznych 62 tysięcy schronów w ewidencji i trwają prace w Ministerstwie Rozwoju nad opracowaniem nowych przepisów, w czym pomaga zespół cywilnych specjalistów działających społecznie. - W tym i ja. Złego słowa o ministerstwie nie powiem. Tam jest wola przeprowadzenia zmian - zaznacza Fiedorek.

Gruntowna przebudowa przepisów i odnowienie wszystkich istniejących schronów to jednak praca na lata. Problemem jest choćby to, że w Polsce w ogóle nie produkuje się większości kluczowych elementów do ich wyposażenia. Nie było zapotrzebowania, to nie ma podaży.

- To, co można zrobić w trybie pomostowym, aby szybko i wymiernie podnieść bezpieczeństwo ludności, to stworzyć program budowy ukryć doraźnych - stwierdza Fiedorek. Czyli w praktyce jakichś ustandaryzowanych budowli w formie wykopów, osłoniętych od góry i chroniących przed skutkami pobliskich wybuchów. Do wykonania w parkach, ogrodach, ogródkach czy jakichś innych terenach zielonych przy pomocy instytucji państwowych. - I to już byłby wielki sukces, który w razie najgorszego mógłby uratować wiele istnień - mówi ekspert. Ukraińcy robią coś w tym stylu w niektórych swoich miastach. Na przykład w Charkowie, narażonym na ciągły ostrzał terrorystyczny z pobliskiej granicy Rosji, zaczęto stawiać przy przystankach proste betonowe osłony. Nie ochronią przed bezpośrednim trafieniem silniejszym pociskiem, ale przed odłamkami pobliskich eksplozji jak najbardziej.

Zapewnienie Polakom powszechnej dostępności do spełniających standardy schronów byłoby znacznie trudniejsze, ale jak mówi Fiedorek, wykonalne. - Zdecydowana większość współczesnych budynków mieszkalnych ma rozbudowaną część podziemną, a w niej grube ściany oraz stropy, które są bliskie wymogów dla budowli ochronnych - mówi specjalista. Dałoby się w nich wydzielić i urządzić jeśli nie od razu schrony, to chociaż ukrycia. Czyli obiekty bez zamknięcia hermetycznego, w zupełności wystarczające na wojnę konwencjonalną, gdzie głównym zagrożeniem jest podmuch eksplozji i odłamki. - To by diametralnie poprawiło bezpieczeństwo ludności - stwierdza Fiedorek.

Oczywiście gdybyśmy nie przespali ostatnich 30 lat, to byłoby znacznie łatwiej. Fiedorek mówi, że zaplanowanie schronu na etapie projektowania przeciętnego nowego bloku, podniosłoby koszty jego budowy jedynie o kilka procent. Nie trzeba by od początku montować w nim całego wyposażenia, w rodzaju drzwi i urządzeń do filtrowentylacji, bo te są najdroższe. Można wszystko przygotować na ich montaż i zrobić to dopiero w obliczu poważnego kryzysu międzynarodowego, mogącego prowadzić do wojny. - Tylko do tego potrzeba przepisów i woli ich egzekwowania - stwierdza.