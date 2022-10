Rosyjski transporter wyleciał w powietrze. Zostało z niego więcej, niż szacunku do Putina [NAGRANIE]

Rosja odnosi poważne straty podczas wojny w Ukrainie. Niektóre z nich dokumentuje ukraińska armia. Na filmie zarejestrowanym z drona widać jak rosyjski transporter wjechał na minę. Urządzenie nagrało moment wybuchu. Z opancerzonego wozu niewiele zostało.

Rosyjski transporter najechał na minę. Na nagraniu widać oszołomionego żołnierza

Na nagraniu zarejestrowanym przez drona widać rosyjski transporter opancerzony MT-LB. Pojazd wjeżdża z polnej drogi na asfaltową ulicę, na której z daleka widać miny. Po chwili dochodzi do eksplozji. Pojazd znika, pojawiają się kłęby dymu. Wybuch spowodowało najechanie transportera na minę przeciwczołgową TM-62. Na kolejnym ujęciu widać szczątki pojazdu leżące na drodze oraz oszołomionego rosyjskiego żołnierza. Nie wiadomo, gdzie dokładnie zarejestrowano nagranie.

Rosyjski wojskowy do matki: Nikt nie potrzebuje wojny

Tysiące rosyjskich żołnierzy ginie w Ukrainie. Nawet 90 tys. strat

Według portalu śledczego IStories Rosjanie stracili podczas wojny w Ukrainie już nawet 90 tys. żołnierzy. Dziennikarze powołali się na źródła z rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa. Ta liczba, to nie tylko zabici na froncie, ale też osoby, które zmarły w szpitalach, trafiły do niewoli, lub w związku z obrażeniami, przestały być zdolne do dalszej służby.

Niezależny portal "Meduza" podkreśla, że te liczby są zbliżone do danych, które wcześniej na ten temat podawał Pentagon i brytyjski resort obrony. W sierpniu Departament Obrony Stanów Zjednoczonych przekazał, że od początku wojny zginęło lub krytycznie rannych zostało 70-80 tys. rosyjskich żołnierzy. Z kolei we wrześniu brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace stwierdził, że łączne straty armii rosyjskiej przekroczyły 80 tys. osób. Szacuje się, że 25 tys. to zabici żołnierze.

Nieco inne dane podaje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. W najnowszym raporcie, obejmującym okres 24 lutego do 12 października, Ukraińcy podali, że ich wojsko wyeliminowało około 63 380 rosyjskich żołnierzy, czyli o 270 osób więcej niż dzień wcześniej.

Wojna w Ukrainie. Rosyjska armia mogła stracić nawet 90 tysięcy żołnierzy

Wojna w Ukrainie. Rosja zaniża liczbę zabitych żołnierzy

Rosjanie unikają podawania danych na temat zabitych i rannych żołnierzy. Ostatni raz informacja ze strony rosyjskiej była podana we wrześniu; według niej miało być zabitych niespełna sześć tysięcy żołnierzy.

Służby wywiadowcze i analitycy uważają, że te dane są mocno zaniżone. O znacznie większych stratach świadczyć mają między innymi wysiłki rosyjskich władz, żeby jak najszybciej zmobilizować kilkaset tysięcy mężczyzn. Według rosyjskich mediów niezależnych tylko w części regionów do tej pory powołano pod broń ponad 250 tysięcy żołnierzy, a w całym kraju może ich być około 400 tysięcy.

Coraz więcej dotychczasowych sojuszników Putina zaczyna mniej odważnie okazywać wsparcie Rosji. Dowodem na to może być przegrana Rosji w ONZ w środę 12 października. Rezolucję "Integralność terytorialna Ukrainy. W obronie podstawowych zasad Karty Narodów Zjednoczonych" poparły 143 państwa członkowskie ONZ, w tym Polska i państwa zachodu. 35 państw wstrzymało się od głosu, w tym Chiny, Indie, Pakistan czy Republika Południowej Afryki. Przeciwko rezolucji oprócz Rosji zagłosowały tylko cztery kraje: Białoruś, Korea Północna, Syria i Nikaragua.

