Ekspert: Nowy dowódca Rosjan w Ukrainie ma pokazać, że ten kraj nadal jest potęgą

- Zadaniem nowego dowódcy (Rosjan w Ukrainie - przyp. red) jest pokazanie społeczeństwu, że armia ma możliwości rażenia i Rosja nadal jest potęgą - mówił w Porannej Rozmowie Gazeta.pl generał Mieczysław Bieniek. Jak zaznacza, Siergiej Surowikin znany jest z prowadzenia działań "brutalnych i za wszelką cenę". To właśnie on mógł przekonać Putina do użycia zmasowanego uderzenia powietrznego w ostatnich dniach.

