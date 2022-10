USA. Mówił, że strzelanina w Sandy Hook to mistyfikacja. Teraz musi zapłacić prawie miliard dolarów

Amerykański sąd przyznał 15 indywidualnych odszkodowań, których kwoty wahały się od 28,8 mln do 120 mln dol. Jak podaje NBC News, rodziny ofiar strzelaniny z 2012 r. i agent FBI mają otrzymać również oddzielne odszkodowania za straty moralne.

Przez wiele lat Alex Jones rozpowszechniał w swoich radiowych audycjach twierdzenia, że strzelanina w Sandy Hook była "sztuczna", "wyreżyserowana", a rodziny ofiar nazywał "aktorami".

Rodziny ofiar wskazywały, że ze względu na wypowiedzi Jonesa padały ofiarą nękania i gróźb śmierci ze strony osób, które wierzyły prezenterowi.

Matka jednego z zastrzelonych chłopców przyznała przed sądem, że otrzymywała od obcych osób zdjęcia martwych dzieci, a z obawy o swoje życie trzyma przy łóżku noże i kij bejsbolowy. Ojciec innego z chłopców miał być zaatakowany fizycznie, a grób jego dziecka miał zostać zdewastowany.

Strzelanina w Sandy Hook. Orzeczenie ws. teorii spiskowych

W sierpniu sąd w Teksasie nakazał Jonesowi zapłatę blisko 50 mln dolarów na rzecz rodziców jednego z zastrzelonych uczniów szkoły Sandy Hook.

W środę Alex Jones zasugerował w swoim programie, że nie zapłaci, twierdząc, że "nie ma pieniędzy".

Do strzelaniny w szkole Sandy Hook w Newtown doszło 14 grudnia 2012 roku. 20-letni sprawca zastrzelił łącznie 26 osób (20 dzieci oraz sześciu dorosłych). Dwie osoby zostały ranne. Napastnik popełnił samobójstwo.

