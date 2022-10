Boeing 747 wystartował 11 października około godz. 9.00 z lotniska Taranto we Włoszech kierując się do Charleston w Stanach Zjednoczonych - przekazuje Simple Flying. Po kilku minutach od startu stracił jedno z kół z głównego podwozia. 100-kilogramowe koło zostało znalezione przez okolicznych mieszkańców.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedy przysługuje nam zwrot kosztów, a kiedy odszkodowanie od przewoźnika? Ekspertka wyjaśnia

Włochy. Samolot stracił koło. Wylądowało nieopodal lotniska

Boeing 747 znany również jako Dreamlifter podczas feralnego lotu przewoził kadłub Boeinga 787. Świadkowie nagrali moment w którym jedno z kół spadło na ziemię. Nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych.

Opublikowano również zdjęcie samego koła, które zapaliło się, zanim spadło na ziemię. Widać na nim ślady ognia. Nie uległo jednak większym zniszczeniom.

Usterka w Boeingu. Samolot z polskimi turystami długo krążył nad Polską

Włochy. Boeing 747 mimo utraty koła szczęśliwie dotarł do celu

Mimo utraty koła samolot szczęśliwie wylądował w Karolinie Południowej w Stanach Zjednoczonych. Jak przekazał koncern Boeing, cytowany przez portal Simple Flying, tego samego dnia "lot cargo Dreamlifter obsługiwany przez Atlas Air wylądował bezpiecznie na międzynarodowym lotnisku Charleston, po tym, jak zgubił zespół koła z podwozia podczas startu z lotniska Taranto-Grottaglie we Włoszech". Dodano również, że zostanie zorganizowane śledztwo, które wyjaśni przyczyny wypadku. Okazało się, że zgubione koło znaleziono w pobliskiej winnicy, poza granicami lotniska w południowych Włoszech.



Boeing 747 został zaprojektowany do transportu części między Włochami, Japonią i USA. W trakcie pandemii był wykorzystywany do transportu zaopatrzenia medycznego.

Włoskie myśliwce poderwane z bazy w Malborku. Powodem rosyjski samolot