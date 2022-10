Wojna w Ukrainie. Rosyjska armia mogła stracić nawet 90 tysięcy żołnierzy

Portal śledczy IStories przedstawiając dane, powołał się na jedno z dwóch źródeł, które działa obecnie w rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Drugie źródło to były oficer służb bezpieczeństwa państwa.

Dziennikarze zwrócili uwagę, że podaną liczbę należy rozumieć zarówno, jako liczbę zabitych na froncie, jak i tych, którzy zmarli w szpitalach z odniesionych ran, dostali się do niewoli lub są niezdolni do dalszej służby.

Analityczna PISM: Rosji straciła 10 proc. stanu osobowego sił zbrojnych

Dane skomentowała na Twitterze analityczka Polskiego Instytut Spraw Międzynarodowych, Anna Maria Dyner. "Jeśli ta liczba się potwierdzi (a sądzę, że może ona być prawdopodobna) i przy założeniu, że dotyczy regularnych jednostek, to oznacza, że w trakcie wojny z Ukrainą Rosja straciła ok. 10 proc. stanu osobowego swoich sił zbrojnych" - napisała w mediach społecznościowych.

Niezależny portal "Meduza" zwraca uwagę, że najnowsze liczby są zbliżone do tych podawanych wcześniej przez Pentagon i brytyjski resort obrony. W sierpniu Departament Obrony Stanów Zjednoczonych przekazał, że od początku wojny zginęło lub krytycznie rannych zostało 70-80 tys. rosyjskich żołnierzy. Z kolei we wrześniu brytyjski sekretarz obrony Ben Wallace stwierdził, że łączne straty armii rosyjskiej przekroczyły 80 tys. osób. Szacuje się, że 25 tys. to zabici żołnierze.

Z kolei Sztab Generalny Sił Zbrojny Ukrainy przekazał w najnowszym raporcie, że od 24 lutego do 12 października wyeliminowano około 63 380 rosyjskich żołnierzy, czyli o 270 osób więcej niż dzień wcześniej.

Wojna w Ukrainie. Rosyjskie władze ukrywają liczbę zabitych żołnierzy

Rosyjskie ministerstwo obrony od początku inwazji na Ukrainę ukrywa dane o zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Ostatni raz informację na ten temat resort opublikował we wrześniu, podając liczbę niespełna sześciu tysięcy zabitych.

W ocenie zachodnich służb wywiadowczych, niezależnych analityków i dziennikarzy, to dane bardzo mocno zaniżone. O znacznie większych stratach świadczyć mają między innymi wysiłki rosyjskich władz, aby w krótkim czasie zmobilizować kilkaset tysięcy mężczyzn. Według rosyjskich mediów niezależnych tylko w części regionów do tej pory powołano pod broń ponad 250 tysięcy żołnierzy, a w całym kraju może ich być około 400 tysięcy.

Ukraiński minister apeluje do rosyjskich żołnierzy: Jeszcze możecie uratować armię przed hańbą

W piątek ukraiński minister obrony Ołeksij Reznikow zaapelował do rosyjskich żołnierzy. - Jeszcze możecie uratować Rosję przed tragedią, a armię przed poniżeniem i hańbą - powiedział. - Okłamano was i zdradzono. Obiecali wam lekki spacer, a posłali w pułapkę. Płacicie krwią za czyjeś fantazje i fałszywe cele - mówił ukraiński minister. - Teraz was nie słuchają. W Moskwie nie lubią prawdy. Łatwiej im jest opowiadać, jak bohatersko zginęliście w bitwie z wymyślonymi pułkami NATO - kontynuował Reznikow.

- Wielu z was już zrozumiało. Oni wysłali was na śmierć nie w słusznej sprawie - stwierdził szef resortu obrony. - Po wojnie to wy będziecie patrzeć w oczy kalekom, wdowom i sierotom po waszych żołnierzach. Bo nikt z Kremla do was nie wyjdzie - dodał.

- Wciąż jeszcze możecie uratować Rosję przed tragedią, a rosyjską armię - przed poniżeniem i hańbą. Ale czas ucieka, nie straćcie go - zakończył.