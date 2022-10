Kim Dzong Un pojawił się z żoną. Fotografia od razu wzbudziła spekulacje

10 października przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un dał sfotografować się ze swoją małżonką Ri Sŏl Ju. Zdaniem komentatorów może to być nieprzypadkowe posunięcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Patriotyczne niewolnictwo w Korei Północnej

Kim Dzong Un został sfotografowany z żoną - pierwszy raz od pewnego czasu. Eksperci spekulują

Ri Sŏl Ju pojawiła się w poniedziałek obok swego męża po raz pierwszy od dłuższego czasu. Miało to miejsce przy okazji ćwiczeń rakietowych - na opublikowanej fotografii widać, jak para przygląda się wystrzelonemu pociskowi, zakrywając uszy w związku z hałasem. Jak zauważa południowokoreańska gazeta "The Chosun Ilbo" zdaniem ekspertów możliwe, że poprzez wspólną fotografię "reżim chce zademonstrować jedność rodziny w rządzącej dynastii".



Więcej aktualnych wiadomości ze świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Korea Płn. przeprowadziła ćwiczenia z fałszywymi głowicami nuklearnymi

Korea Północna przygotowuje się do testu jądrowego?

Nasilenie przez Koreę Północną testów rakietowych może świadczyć o przygotowaniach tego kraju do wznowienia prób jądrowych. Takie przypuszczenie wyrazili przedstawiciele władz południowo-koreańskich po siódmym w ciągu dwóch tygodni północno-koreańskim teście rakietowym (były one przeprowadzane od 25 września do 9 października).

Władze północno-koreańskie wyjaśniły w sobotę 8 października, że próby rakietowe są związane z wysiłkami na rzecz samoobrony w poczuciu zagrożenia ze strony Stanów Zjednoczonych. Władze w Pjongjangu uznały za prowokację wspólne południowo-koreańsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe.

Ostatni test jądrowy Korea Północna przeprowadziła w 2017 roku. Przedstawiciele Korei Południowej przypuszczają, że o zamiarze wznowienia prób mogą świadczyć zarówno obecne testy rakietowe, jak i obserwowane od dłuższego czasu przygotowania w miejscu wykorzystywanym wcześniej do tego celu.

Korea Północna nasila prowokacje. "Poderwano 30 samolotów bojowych"