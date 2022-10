Druga fala mobilizacji w Rosji? Kreml zaprzecza, przedstawiciel Dumy: Jest to ciągły proces

Niezależni dziennikarze zwracają uwagę, że rosyjska armia tak, jak wcześniej prywatne agencje wojskowe, zaczęła werbować skazańców. Portal Ważne Historie ustalił, jakoby werbunek prowadzony był w tak zwanych czerwonych strefach, gdzie wyroki odsiadują byli żołnierze i funkcjonariusze struktur siłowych. Skazańcom miano obiecać ułaskawienie i pieniądze.

Druga fala mobilizacji w Rosji? Kreml zaprzecza

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow temu jednak zaprzeczył. - Nie ma nowej fali [mobilizacji - red.]. Tutaj trzeba wyjaśnić z każdym konkretnym gubernatorem, co mają na myśli - powiedział w środę 12 października, jak cytuje rosyjska agencja informacyjne TASS. Zdaniem Pieskowa zauważone zostały jednak niedociągnięcia w systemie mobilizacyjnym, zostaną więc podjęte środki, by je naprawić. - Każde państwo powinno mieć skuteczny system mobilizacyjny w przypadku jakichkolwiek istotnych okoliczności. Nie wynika to z ciągłej mobilizacji. Wynika to po prostu z faktu, że ten system musi być uporządkowany - dodał.

Niezależna rosyjska "Nowaja Gazeta" podaje przy tym, że według informacji TV Rain Rosja planowała trzy fale mobilizacji (od 26 września do 10 października, od 11 października do 25 października i od 26 października do 10 listopada). Rosyjski resort obrony miał natomiast przeznaczyć na mobilizację kolejne środki. Gubernator Kurska Aleksiej Smirnow poinformował w poniedziałek, że rząd federalny przydzielił pieniądze na wicelenie do wojska większej liczby mężczyzn.

- Nie ma żadnej wzmianki o żadnych etapach dekretu prezydenckiego. Nie ma więc ukończenia pierwszego etapu i rozpoczęcia drugiego. Częściowa mobilizacja trwa, jest to ciągły proces - zaznaczył natomiast Jurij Szwytkin z Komitetu Obrony Dumy Państwowej.



Mobilizacja w Rosji. Z kraju uciekają setki mężczyzn

Nadal z Rosji uciekają każdego dnia setki mężczyzn, którzy nie chcą, aby wysłano ich na front. Na granicach z Gruzją i Kazachstanem nadal w długich kolejkach setki mężczyzn czeka, żeby uciec z kraju. Rosyjskie media niezależne ustaliły, że policja drogowa otrzymała numery rejestracyjne pojazdów należących do osób, które z różnych powodów uniknęły mobilizacji. Funkcjonariusze mają zatrzymywać takie osoby i odwozić do punktu mobilizacyjnego.

