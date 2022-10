Należąca do ukraińskiego dziennikarza i polityka Dmitrija Gordona strona Gordonua.com poinformowała w środę 12 października o nietypowej sytuacji, do jakiej doszło w Buriacji (Syberia Wschodnia). Okazuje się, że pewien Rosjanin ukradł zewnętrzną kamerę CCTV [telewizyjny system dozoru - red.] mieszkańcowi Łymanu, a następnie umieścił ją w swoim domu. Teraz obraz z jego mieszkania można zobaczyć w Internecie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zełenski do Rosjan: Chcecie więcej? Nie? Zatem protestujcie, walczcie, uciekajcie lub poddajcie się do ukraińskiej niewoli

Wojna w Ukrainie. Rosjanin ukradł kamerę CCTV sprzed ukraińskiego domu. Umieścił ją w swoim salonie

Według ukraińskiego blogera Jana Gordienko, na którego powołuje się portal, okupant okradł dom mieszkańca Łymanu. Zdaniem blogera Rosjanin nie zresetował ani nie skonfigurował żadnych ustawień zrabowanej kamery, bo jej właściciel nadal miał dostęp do obrazu, mogąc na żywo obserwować, co dzieje się w mieszkaniu mężczyzny. I tak na nagraniach umieszczonych w sieci widać skromne wnętrze domu w Buriacji, a także słychać codzienne rozmowy ich mieszkańców.

TpyxaNews cytuje natomiast Gordienkę, który przyznał, że przed umieszczeniem nagrań w sieci, zastanawiał się, "co jeśli oskarży niewinną osobę, która właśnie kupiła używany sprzęt na rynku". - Ale nie, to uliczna kamera. Ci ludzie umieścili ją w swoim domu, w domu, w którym nie ma nic do kradzieży. Dlaczego w ogóle jej potrzebują? - zastanawia się mężczyzna.



Więcej aktualnych wiadomości dotyczących wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Rosjanin okradł mieszkanie i zrobił selfie. Zostawił zdjęcie na dywanie

Rosjanie kradną z Ukrainy, co popadnie: Zboże, pościel, konsolę do gier

Od początku wybuchu wojny w Ukrainie pojawiają się doniesienia o kradzieżach, których dopuszczają się Rosjanie. Zabierane mają być różne rzeczy: z jednej strony mogliśmy czytać o tonach zboża wywożonego do Rosji czy sprzęcie rolniczym, który ostatecznie został jednak zdalnie zablokowany. Z drugiej często są to jednak przedmioty codziennego użytku: pościel z księżniczką Disneya, którą uchodźczyni rozpoznała później na opublikowanym zdjęciu czy konsola PlayStation 4, do której Rosjanin chciał później uzyskać hasło od jej właściciela.

Zdaniem Ministerstwa Obrony Ukrainy do najpopularniejszych przedmiotów zabieranych przez Rosjan należą: bojlery, skarpetki, buty wojskowe, toalety i budy dla psów.

SBU rozbiła dwa oddziały Grupy Wagnera. "Już przekazują informacje"