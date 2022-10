Zgromadzenie Ogólne ONZ zagłosuje ws. rezolucji potępiającej Rosję. "Musimy to wyjaśnić"

- Musimy to wyjaśnić w tym tygodniu. Nie pozwolimy, by rosyjskie weto powstrzymało nas od pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności - tak o sprawie nielegalnej aneksji czterech obwodów Ukrainy przez Rosję mówi ambasadorka USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield. Zgromadzenie Ogólne ONZ zajmie się w środę rezolucją potępiającą nielegalne działania Moskwy. Tu nie obowiązuje prawo weta, którego Rosja ostatnio użyła jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ.

