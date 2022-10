Biden o Putinie: "Jest racjonalny, ale przekalkulował". Nie wykluczył spotkania. "To zależy"

Zobacz wideo Prof. Tyrowicz: Inflacja była już przed wojną

- Myślę, że jest racjonalny, ale znacznie się przeliczył - tak Joe Biden skomentował działania Władimira Putina we wtorkowym wywiadzie dla CNN. Rosyjski dyktator w ostatnich dniach wydał rozkazy, by zintensyfikować ataki na cele cywilne w Ukrainie. W poniedziałek i we wtorek w masowych ostrzałach rakietowych zginęli cywile, którzy m.in. podróżowali do pracy i szkoły w Kijowie czy Dnieprze.

Joe Biden powiedział, że nie sądzi, by Putin zdecydował się na atak nuklearny, ale sama groźba użycia broni jądrowej jest niebezpieczna, bo może prowadzić do błędów i niepożądanej eskalacji. - Myślę, że to nieodpowiedzialne, by mówić, jako przywódca z jednego z największych mocarstw nuklearnych na świecie, że może użyć taktycznej broni jądrowej w Ukrainie - stwierdził.

Prezydent Stanów Zjednoczonych ocenił, że Władimir Putin całkowicie pomylił się, licząc na to, że zostanie przyjęty w Ukrainie z otwartymi ramionami. Joe Biden wyraził również przekonanie, że gdyby rosyjski przywódca zdecydował się na wycofanie z ukraińskiego terytorium, to prawdopodobnie zachowałby władzę w Rosji.

Biden powiedział też, że nie planuje spotkania z prezydentem Rosji podczas szczytu G20 w Indonezji. - Nie mam takich intencji, ale jeśli na przykład Putin powie, że chciałby porozmawiać o uwolnieniu Griner, to wszystko zależy - mówił, odnosząc się do starań o uwolnienie z rosyjskiego więzienia amerykańskiej koszykarki Brittney Griner. Joe Biden podkreślił jednak, że w sprawie Ukrainy będzie kierował się zasadą "nic o Ukrainie bez Ukrainy". Powtórzył także, że Putin dopuścił się w tym kraju zbrodni wojennych.

