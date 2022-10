Ukraińskie wojsko dziękuje Polsce za szkolenie i pomoc w działaniu przeciwko rosyjskim dronom

Zobacz wideo Zełenski zwrócił się do Rosjan: Trzymajcie się z dala od naszej ziemi, naszej duszy i naszej kultury.

"W ciągu 48 godzin załogi batalionu rakietowego obrony przeciwlotniczej wyłączyły 9 z 11 bezzałogowych statków powietrznych Shahed-136. Dzięki za szkolenie dla braci broni z Polski. Polska przekazała systemy, z pomocą których Ukraina wyłącza irańskie drony wystrzeliwane przez Rosję" - napisał w mediach społecznościowych gen. Wałerij Załużny.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy podziękował Sztabowi Generalnemu Wojska Polskiego oraz jego dowódcy Rajmundowi Andrzejczakowi.

Ukraińska obrona powietrzna zestrzeliła 20 rosyjskich rakiet

Ukraińska obrona powietrza zestrzeliła we wtorek 20 rosyjskich rakiet. Część wystrzelonych przez Rosję dalekosiężnych rakiet wyrządziła jednak szkody. Do eksplozji doszło we Lwowie oraz Winnicy.

Jak informowały Siły Powietrzne Ukrainy - Rosjanie do godzin popołudniowych wystrzelili w kierunku Ukrainy 28 rakiet. Były to pociski X-101, X-555, oraz "Kalibr". Jak wyjaśnił rzecznik Dowództwa Sił Powietrznych płk. Juriji Ihnat jest to broń precyzyjna dalekosiężna, za pomocą której Rosjanie dokonują aktów terrorystycznych przeciwko cywilnej ludności. Jak wynika z informacji Dowództwa, 8 rosyjskich rakiet, nie udało się zestrzelić.

Premier Ukrainy Denys Szmyhal poinformował z kolei, że w większości regionów Ukrainy przywrócono zasilanie energetyczne. Energia elektryczna wróciła do blisko czterech tysięcy osiedli. Ustabilizowana została również dostawa energii elektrycznej w zachodnich regionach. Z kolei w Charkowie i obwodzie charkowski dostawy prądu zostały prawie całkowicie przywrócone.

- Prace naprawcze mające zapewnić zasilanie centralnych regionów i Kijowa nadal trwają - powiedział premier Szmyhal. - Planujemy, że zostaną ukończone w ciągu kilku dni - dodał

Według danych Państwowego Pogotowia Ratunkowego tylko dzisiaj zanotowano 33 ostrzały rakietowe. W poniedziałek takich ostrzałów było 89. Władze Ukrainy zaapelowały do ludności cywilnej o oszczędzanie energii elektrycznej.