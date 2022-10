Szef MAEA spotkał się z Putinem. "Sytuacja wokół zaporoskiej elektrowni coraz bardziej niebezpieczna"

Jak podano w komunikacie, spotkanie Rafaela Grossiego z Władimirem Putinem odbyło się we wtorek w Petersburgu. - Sytuacja w regionie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej staje się coraz bardziej niebezpieczna, niepewna i wymagająca - stwierdził cytowany w komunikacie MAEA Grossi.

Szef MAEA spotkał się z Władimirem Putinem. "Stawka jest wysoka"

Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej podkreślił, że częste ataki wojskowe mogą "zagrażać bezpieczeństwu jądrowego". - Teraz bardziej niż kiedykolwiek, w tych ekstremalnie trudnych czasach, potrzebne jest utworzenie strefy ochronnej wokół Zaporoskiej Elektrowni Atomowej. Stawka jest wysoka. Musimy zrobić wszystko, by pomóc w zapewnieniu, że podczas tego tragicznego konfliktu nie dojdzie do awarii nuklearnej - stwierdził Grossi. Dodał, że "mogłaby ona spowodować jeszcze więcej trudności i cierpienia w Ukrainie i poza nią".

W komunikacie przypomniano, że w ubiegłym tygodniu Grossi spotkał się w Kijowie z Wołodymyrem Zełenskim. Podczas wizyty podkreślił, że elektrownia w Enerhodarze należy do Ukrainy. "W ostatnich tygodniach dyrektor generalny był zaangażowany w intensywne konsultacje zarówno po stronie ukraińskiej, jak i rosyjskiej, w celu jak najszybszego uzgodnienia i wdrożenia strefy ochronnej" - czytamy w komunikacie. Po wtorkowych rozmowach z Putinem Grossi ponownie planuje odwiedzić Kijów i spotkać się z Zełenskim.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa jest największym zakładem produkującym energię z atomu w Europie. Na początku marca jej teren został zajęty przez siły rosyjskie. Wojska Kremla rozmieściły tam sprzęt i amunicję oraz ostrzeliwują okolicę. Unia Europejska potępia działania Rosjan wokół elektrowni w Enerhodarze i wzywa Federację Rosyjską do natychmiastowego przekazania kontroli nad elektrownią Ukrainie.

Enerhoatom: Siły rosyjskie uprowadziły wicedyrektora Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Ukraiński koncern energetyczny Enerhoatom przekazał we wtorek, że Rosjanie uprowadzili wicedyrektora elektrowni Wałerija Martyniuka. "Wczoraj, 10 października, rosyjscy terroryści porwali ze sztabu zastępcę dyrektora generalnego zaporoskiej elektrowni jądrowej Walerija Martyniuka i przetrzymują go w nieznanym miejscu, prawdopodobnie stosując własne metody tortur i zastraszania" - napisano w komunikacie w serwie Telegram. Dodano również, że "w ten sposób Rosjanie starają się zdobyć tak bardzo potrzebne informacje o osobistych sprawach pracowników Zaporoskiej elektrowni, aby jak najszybciej zmusić ukraiński personel do pracy w rosyjskim Rosatomie. Okupanci, w dosłownym tego słowa znaczeniu, torturują pracowników elektrowni jądrowej, nie stroniąc od najbardziej brutalnych nadużyć" - czytamy we wpisie.