Kijów. Piosenka uczy dzieci co robić podczas alarmu. "Raz Dwa Trzy - Zabierasz swoje rzeczy"

W Kijowie od kilku dni trwają alarmy bombowe. Mieszkańcy muszą mierzyć się z wojenną codziennością, a także ze zwykłymi obowiązkami. Gdy tylko rozlega się alarm bombowy, komunikacja miejska przestaje działać, a stacje metra stają się schronieniem.



Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak przebiega rosyjska ofensywa na Ukrainę? Pokazujemy animację od początku wojny do Dnia Niepodległości Ukrainy

Ukraina. Dzieci uczą się rymowanki, która wyjaśnia co zrobić, gdy pojawi się alarm przeciwlotniczy

W Kijowie każda placówka przedszkolna ma schron, w którym znajdują się leżaki dla dzieci oraz miejsce do zabawy. Są tam przyjmowane tylko te dzieci, których rodzice mają pracę. Od września dzieci uczą się piosenki w wykonaniu zespołu TNMK, której słowa napisała psycholożka Switłana Rojz. Zawarto w niej instrukcję, co dzieci powinny zrobić, gdy usłyszą alarm przeciwlotniczy.

Twórcy piosenki podają, że ma ona być narzędziem terapeutycznym. "Ma ona pomóc uporać się z lękiem i paniką podczas uruchomienia syren, pomóc wyjść z otępienia. Wszystkie słowa i proponowane ruchy są przemyślane. Terapeuci traumy wykorzystują je w swojej pracy. Jest to piosenka do zaśpiewania, idąc do schronu lub bezpiecznego miejsca i jeśli to możliwe, warto podjąć sugerowane w niej działania" - napisano w serwisie YouTube.

Tekst piosenki brzmi następująco:

Kiedy słyszysz syreny, Siły Zbrojne Ukrainy działają!

Kiedy słyszysz syreny, Siły Zbrojne Ukrainy działają!

Kiedy słyszysz syreny, Siły Zbrojne Ukrainy działają!



Pocieraj uszy - tak!

Ręce do góry - tak!

Sięgnij po słońce - tak!

Dotknij brzucha - tak!



Raz Dwa Trzy -

Zabierasz swoje rzeczy,

Podążaj za dorosłymi,

I licz swoje kroki!



Jeden, dwa, trzy, cztery!

Jeden, dwa, trzy, cztery!

Tak dzieje się w życiu!

Ty i ja jesteśmy w schronie!



Wypij łyk wody - tak!

Powolny wdech i wydech.

Uściśnij ręce - tak!

Wytrzyj krople (łzy) - tak!



Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Tak pomożesz ZSU (Siłom Zbrojnym Ukrainy - red.)!

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Tak pomożesz ZSU (Siłom Zbrojnym Ukrainy - red.)!

Spójrz w lewo,

Spójrz w prawo,

Chwała Ukrainie!

Chwała bohaterom!

Schrony w szkołach są większe, ponieważ podczas alarmu muszą spełniać funkcję sali lekcyjnej. Każda klasa ma specjalnie wyznaczone miejsce i drogę do schronienia. Każdy uczeń musi nosić ze sobą mały plecak z najpotrzebniejszymi rzeczami. Szkoły muszą mieć schrony urządzone według wytycznych ministerstwa edukacji - przekazuje Interia.

Wojna w Ukrainie. Mieszkańcy Kijowa starają się normalnie żyć

W Kijowie w dalszym ciągu są przejezdne cztery mosty na Dnieprze, które łączą prawą i lewą część miasta. Most Południowy jest przeznaczony jedynie dla komunikacji miejskiej oraz transportu publicznego, co powoduje, że w mieście tworzą się korki. Komunikacja miejsca działa, ale w trybie ograniczonym. W przypadku alarmów ruch pociągów, tramwajów czy autobusów zostaje wstrzymany - wtedy też pasażerowie muszą wysiąść i czekać na zewnątrz pojazdu.

W sklepach w Kijowie podstawowe artykuły spożywcze są coraz droższe, nawet o 100 proc. W mieście działa większość sklepów spożywczych, nieco mniej otwartych jest sklepów odzieżowych. Od końca września zaczął działać McDonald’s, obecnie jest ich już 15 - informuje PAP, cytowany przez Interię.

Ekspert wojskowy: Rosja może ponownie zaatakować Kijów z terenu Białorusi