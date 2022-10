Zełenski na szczycie G7: "Oni nie mogą dostawać żadnych pieniędzy". Przedstawił formułę pokoju

Drodzy koledzy, drodzy przyjaciele. Dziękuję bardzo panu kanclerzowi Scholzowi za zorganizowanie tego spotkania w ramach szczytu G7. Dziękuję wszystkim państwom zaangażowanym w jego zwołanie i państwom, które w nim uczestniczą - zaczął swoje wystąpienie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Następnie polityk przedstawił aktualną sytuację w kraju objętym wojną wywołaną przez Rosję.

REKLAMA

Zobacz wideo

Wojna w Ukrainie. Wołodymyr Zełenski po szczycie G7: To jest kraj terrorystyczny. To Rosja

- Już kolejny dzień Ukraina cierpi w wyniku zmasowanych uderzeń rakietowych. To 230. dzień rosyjskiej wojny terrorystycznej. Wróg zastosował ponad 100 rakiet manewrujących, systemów bezzałogowych. Razem z irańskimi szahidami (dronami Shahed 129 - red.). Co chwilę dostaję powiadomienia dotyczące zastosowania przez wroga irańskich dronów. W ciągu jednej godziny, tylko dziś rano, np. o 5 dostałem informację, że dron został zlikwidowany na Morzu Czarnym. I kolejne drony o 5:11, 5:13, 5:28. 5:30 - znowu szahid. 5:36, 5:49 - znowu dwa szahidy. I tak co chwila. Plus 28 odpalonych dziś rosyjskich rakiet - mówił Zełenski podkreślając, że dane te dotyczą tylko wtorkowego (11 października) poranku.

- Wiemy, ze wróg działa na terytorium Ukrainy, ale patrzymy też na działania dywersyjne, np. te wymierzone w gazociąg na Morzu Bałtyckim, na kryzysy energetyczne czy żywnościowe. Wiemy, kto to prowokuje i realizuje. To jest kraj terrorystyczny. To Rosja - kontynuował dalej polityk. Wołodymyr Zełenski podkreślał, że Ukraina chce zatrzymać rosyjską agresję, która uderza pośrednio także w cały świat. Dziękował też państwom za dotychczasową pomoc, bo "jest ona ogromna". - Ale lider Rosji, który jest w końcowej fazie swoich rządów, nadal ma możliwość zwiększania działań wojennych. Ta możliwość jest dla nas wszystkich zagrożeniem - ostrzegał prezydent Ukrainy.

Przeczytaj więcej informacji z Ukrainy na stronie głównej Gazeta.pl.

Rosjanie uprowadzili wiceszefa Zaporoskiej Elektrowni Atomowej

Prezydent Ukrainy przedstawił trzypunktową formułę pokoju. Co zawiera?

- Reagując na rosyjski terror, możemy zastosować formułę pokoju, dzięki czemu państwo-terrorysta nie będzie miał żadnych szans - dodał. Następnie Zełenski wymienił punkty takiej formuły pokoju:

Wsparcie obronne związane z tarczą przeciwlotniczą dla Ukrainy - będzie to gwarancja bezpieczeństwa dla Ukrainy, ponieważ kluczowym elementem rosyjskiego terroru są ataki rakietowe. Zełenski dziękował za dotychczasowe systemy przeciwrakietowe i apelował o dostawę systemów SAMP/T. Integralność terytorialna Ukrainy - odbicie terenów nielegalnie anektowanych przez Rosję. Kara dla Rosji. - Zbrodniarz międzynarodowy powinien stanąć przed sądem. Rosja powinna być izolowana i ukarana sankcjami. (...) Trzeba odpowiadać symetrycznie, trzeba zatrzymać finansowanie dostaw za ropę i gaz z Rosji. Oni nie mogą dostawać żadnych pieniędzy. To reżim terrorysty - podkreślał Zełenski. Prezydent Ukrainy dziękował za dotychczasowe sankcje, ale zauważył, że Rosja rozpoczęła nowy etap eskalacji konfliktu, stąd potrzebny jest nowy pakiet kar dotyczący surowców energetycznych. - Proszę was o przygotowanie takiego pakietu - zwrócił się do państw szczytu G7.

- Z nim (Putinem - red.) nie można prowadzić dialogu - podkreślił Zełenski prosząc przywódców, by nie rozmawiali z prezydentem Rosji, ponieważ dialogi te do niczego nie prowadzą. Zapewnił jednak, że Ukraina usiądzie do negocjacji z innym przywódcą Rosji, o ile będzie przestrzegał on demokratycznych zasad. - Tylko jeden człowiek blokuje pokój. On znajduje się w Moskwie - podkreślił.

Białoruś zaangażuje się w wojnę w Ukrainie? "Ukraina nie planowała i nie planuje żadnych ataków wojskowych przeciwko Białorusi"

Dalej Zełenski zwrócił też uwagę na Białoruś. - Ona jest wykorzystywana w uderzenia przeciwko Ukrainie. Białoruś jest wciągana przez Rosję w wojnę. Białoruś prowadzi prowokacje, jakbyśmy to my prowadzili jakieś działania przeciwko Białorusi. Rosja tak chce ich zaangażować w wojnę. Podkreślam, że Ukraina nie planowała i nie planuje żadnych ataków wojskowych przeciwko Białorusi. Jesteśmy zainteresowani wyłącznie ochroną naszej integralności terytorialnej - powiedział i zaproponował wprowadzenie misji międzynarodowych obserwatorów na granicę Ukrainy i Białorusi.

Rosja i Białoruś podjęły decyzję o rozmieszczeniu regionalnej grupy wojsk

- Nadszedł ten moment, by lider Rosji, który widzi koniec swoich rządów i chce zmusić siłą demokratyczny świat by ustąpił, musi zauważyć, że odpowiedzialność za terror będzie poniesiona - dodał. Na koniec Zełenski przeprosił, że nie podziękował w przemówieniu każdemu z państw osobno, chociaż chciałby to zrobić. - Każdemu chcę podziękować za pomoc udzieloną Ukrainie. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim - powiedział na koniec.