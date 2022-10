Sekretariat państwowy Rady Bezpieczeństwa Białorusi - na polecenie Alaksandra Łukaszenki - rozpoczął inspekcję na dużą skalę białoruskiej armii. "W ramach inspekcji jednostki sił zbrojnych opracują taktykę wprowadzenia w stan gotowości bojowej, dokonania przemarszu i rozmieszczenia na terenie dla wykonania zadań bojowych" - informuje białoruskie ministerstwo obrony.

Białoruś. Łukaszenka podporządkowuje sobie organy bezpieczeństwa

Jak podaje strona prezydenta Białorusi, 10 października Łukaszenka podpisał dekrety dotyczące "usprawnienia działalności systemu organów bezpieczeństwa państwa". Zgodnie z nimi "organy bezpieczeństwa będą podlegać wyłącznie głowie państwa". Przewidziano także reorganizację państwowej instytucji edukacyjnej Instytutu Bezpieczeństwa Narodowego Republiki Białoruś w Akademię Bezpieczeństwa Narodowego. Realizacja dekretów ma nastąpić do 1 stycznia 2023 roku.

We wtorek 11 października na Białorusi rozpoczęła się inspekcja wojskowa mająca zapewnić "gotowość bojową". - Bez podsycania napięć, chciałbym, abyście zrozumieli: jeśli chcecie pokoju, musicie przygotować się do wojny. Zawsze. Całe życie. Aby zapobiec wszelkiego rodzaju starciom i manifestacjom, my, wojsko, musimy mieć plany przeciwdziałania wszelkiego rodzaju, przeciwko tym, którzy próbują wciągnąć nas w walkę. Nie możemy pozwolić, by wciągali nas w wojnę. To jest nasze główne zadanie. Nie powinno być wojny na terytorium Białorusi. My, wojsko, musimy podjąć wszelkie środki, aby temu zapobiec - twierdził Łukaszenka podczas poniedziałkowego spotkania na temat bezpieczeństwa.



Białoruś grozi Polsce: Nie prowokujcie nas

Wojna w Ukrainie. Białoruska armia wspomoże Rosję?

W ostatnich tygodniach Łukaszenka i jego generałowie niejednokrotnie wypowiadali się o gotowości armii białoruskiej do dołączenia do wojny przeciwko Ukrainie. Podkreślali jednocześnie, że chodzi "tylko o obronny charakter działań bojowych". Na rozkaz Łukaszenki na terenie Białorusi rozpoczęto formowanie zgrupowania wojsk białoruskich i rosyjskich "dla obrony Państwa Związkowego Rosji i Białorusi".

Tymczasem Rosjanie wywożą z magazynów wojskowych armii białoruskiej amunicję i sprzęt wojskowy na potrzeby swoich wojsk prowadzących wojnę w Ukrainie. Na Białoruś przybywają drony irańskie używane do bombardowania terytorium Ukrainy. Z lotnisk białoruskich startują również samoloty rosyjskie i ostrzeliwują rakietami ukraińskie miasta.

Rosja i Białoruś podjęły decyzję o rozmieszczeniu regionalnej grupy wojsk