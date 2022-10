Zastępca szefa Zaporoskiej elektrowni atomowej w Ukrainie Walerij Martyniuk został porwany przez armię rosyjską i jest przetrzymywany w nieznanym miejscu. Tę informację przekazał w mediach społecznościowych ukraiński koncern energetyczny Energoatom.



Wojna w Ukrainie. Trwają poszukiwania Walerija Martyniuka

Przedsiębiorstwo Wytwarzania Energii Jądrowej Energoatom poinformowało we wtorek 11 października za pośrednictwem Twittera, że Walerij Martyniuk został zatrzymany przez Rosjan. "Wczoraj, 10 października, rosyjscy terroryści porwali ze sztabu zastępcę dyrektora generalnego zaporoskiej elektrowni jądrowej Walerija Martyniuka i przetrzymują go w nieznanym miejscu, prawdopodobnie stosując własne metody tortur i zastraszania" - napisano w komunikacie w serwie Telegram.

Dodano również, że "w ten sposób Rosjanie starają się zdobyć tak bardzo potrzebne informacje o osobistych sprawach pracowników Zaporoskiej elektrowni, aby jak najszybciej zmusić ukraiński personel do pracy w rosyjskim Rosatomie. Okupanci, w dosłownym tego słowa znaczeniu, torturują pracowników elektrowni jądrowej, nie stroniąc od najbardziej brutalnych nadużyć" - czytamy we wpisie.

Zaporoska Elektrownia Atomowa odłączona. Rosjanie uszkodzili linię

Ukraina. Energoatom apeluje o uwolnienie Walerija Martyniuka

Władze ukraińskiej elektrowni zwróciły się o podjęcie działań w celu uwolnienia Martyniuka. "Apelujemy do dyrektora generalnego Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Raphaela Grossiego i całej społeczności światowej o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu natychmiastowego uwolnienia Walerija Martyniuka z niewoli rosyjskich okupantów i jego powrotu do występu oficjalnego obowiązki. Należy jak najszybciej powstrzymać arbitralność najeźdźców w Zaporożu! W tym celu konieczne jest stworzenie wokół ZNPP strefy bezpieczeństwa jądrowego i przywrócenie go pod pełną kontrolę Ukrainy!" - przekazali pracownicy elektrowni.

