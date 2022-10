Zdaniem wtorkowego (11 października) raportu amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną (ISW), Rosji zaczyna brakować pocisków. Nie jest też w stanie odpowiednio wyposażyć wcielanych do wojska osób. Tymczasem Agencja Reutera podała we wtorek, że minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow przekazał tego samego dnia, że Rosja jest otwarta na rozmowy z Zachodem na temat wojny w Ukrainie. Polityk udzielił wywiadu państwowej telewizji Rossija 1.

Siergiej Ławrow o rozmowach z Zachodem na temat sytuacji w Ukrainie: Nie dostaliśmy poważnych propozycji

Jak czytamy, Ławrow powiedział, że Rosja jest otwarta na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi lub Turcją w sprawie sposobów zakończenia wojny. Jak donosi jednak rosyjska agencja informacyjna TASS, zdaniem Ławrowa Waszyngton nie przedstawił jeszcze "żadnych poważnych propozycji kontaktu".

- Niektórzy zwrócili się do nas, choć nie całkiem poważnie. Nie odrzuciliśmy tych propozycji, ale zaproponowaliśmy sformułowanie konkretnych pomysłów, z którymi te osoby mogłyby się do nas zwrócić - powiedział, a następnie odniósł się do zarzutu, że Moskwa odmawia udziału w rozmowach dotyczących Ukrainy: - Słyszeliśmy oświadczenia amerykańskich urzędników, w tym pana Kirby'ego z Białego Domu, mojego odpowiednika Blinkena i innych urzędników administracji, mówiących, że są gotowi na rozmowy z Rosją, szukając politycznego rozwiązania sytuacji na Ukrainie i wokół niej, ale że Rosja jest tak zła, że odmówiła negocjacji. Mogę powiedzieć wprost, że to są kłamstwa - oświadczył Ławrow, znany z talentu do manipulowania faktami.



Biały Dom: Będziemy pociągać Putina do odpowiedzialności za okrucieństwa

Wojna w Ukrainie. Szef MSZ Rosji o możliwości rozmów Putina z Bidenem i Erdoganem

Agencja Reutera dodaje także, że Ławrow zapewnił, iż Rosja rozważy propozycję spotkania Władimira Putina z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, jeśli ją otrzyma. Miałoby do niego dojść podczas szczytu Grupy 20 w Indonezji, które odbędzie się w połowie listopada.

Ławrow odniósł się także do możliwości prowadzenia rozmów między Rosją a Zachodem przez Turcję. Polityk zapewnił, że Moskwa wysłucha wszelkich sugestii, jednak nie wie, czy przyniesie to rezultaty. Dodał także, że najbliższe spotkanie Władimira Putina i Recepa Tayyipa Erdogana odbędzie się w tym tygodniu w Kazachstanie.

Rozmowy Rosja-Zachód? Putin nie wyklucza spotkania z Erdoganem