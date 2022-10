Ukraińcom dobrze idzie niszczenie wunderwaffe Rosjan. Nieco uchylili rąbka tajemnicy

Ukraińcy twierdzą, że w poniedziałek rano nad ich kraj wleciały 83 rosyjskie rakiety, z czego 43 udało im się zestrzelić przed dotarciem do celu. To bardzo dobry wynik i choć na wojnie należy ostrożnie podchodzić do deklaracji stron o swoich sukcesach, tak wysoka skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej jest prawdopodobna.

Ukraińcy już od ponad pół roku doskonalą swoje umiejętności zwalczania rosyjskich rakiet skrzydlatych i najpewniej mają w tym pomoc NATO. Przy okazji wczorajszych nalotów odsłonili nieco tajemnic swojej skuteczności. Do tego czasem mają szczęście, co świetnie ilustruje krążący od poniedziałku w sieci filmik z zestrzelenia rosyjskiej rakiety.

Dawid skutecznie walczy z Goliatem

Na powyższym wideo widać nie lada wyczyn, czyli zestrzelenie rakiety manewrującej przy pomocy Igły, starej rakiety przeciwlotniczej krótkiego zasięgu odpalanej z ramienia. Tak zwanego MANPADS, pochodzącego najpewniej z zapasów po armii ZSRR.

To nie lada wyczyn z kilku powodów. Po pierwsze Igła ma w praktyce zasięg zaledwie kilku kilometrów. Trzeba się więc znaleźć blisko trasy lotu celu, aby w ogóle mieć szansę go przechwycić. Do tego operator ma w praktyce może kilkanaście sekund na użycie MANPADS. Najpierw musi zauważyć nadlatującą rakietę gołym okiem. Potem musi na nią naprowadzić całą wyrzutnię, tak aby znajdująca się w przodzie głowica naprowadzająca pocisku zauważyła gorące gazy wylotowe z silnika celu i zaczęła je automatycznie śledzić. Dopiero wtedy można odpalić pocisk i trzymać kciuki, aby nie utracił celu z pola widzenia i się na niego naprowadził. Finalnie musi jeszcze trafić. Przechwycenie tak w sumie niewielkiego celu jak rakieta manewrująca, do tego lecącego nisko i szybko, wymaga sporo umiejętności i szczęścia. Nie może więc dziwić ogromna radość uwiecznionych na nagraniu żołnierzy. Udał im się nie lada wyczyn i w ten sposób uchronili swoich współobywateli przed kolejną eksplozją głowicy z pół tony materiałów wybuchowych.

Ciekawym pytaniem jest, czy zespół z MANPADS znalazł się pod trasą lotu rosyjskich rakiet przypadkiem, czy jednak w sposób zaplanowany. Nie wiemy tego na pewno, ale inne ciekawe nagranie i zdjęcie ujawnione w poniedziałek przez Ukraińców mogą skłaniać do drugiej odpowiedzi. Po pierwsze wieczorem dowódca ukraińskiego wojska, generał Wałerij Załużny opublikował grafikę przedstawiającą najpewniej zrzut ekranu z systemu obrazującego sytuację powietrzną nad Ukrainą. Zapewne po odpowiedniej obróbce i usunięciu informacji wrażliwych.

Widać na niej wykryte i śledzone obiekty w przestrzeni powietrznej Ukrainy. Swoje i wrogie. W tym takie, które wyglądają na lecące falami rosyjskie rakiety manewrujące. Jedna tuż po przekroczeniu granicy na północ od Sum, w północno-wschodniej części kraju. Druga w locie ku zachodniej Ukrainie, z kierunku Morza Czarnego, częściowo naruszając przestrzeń powietrzną Mołdawii. Trzecia ku Dnipro z kierunku okupowanego południa Ukrainy. Generalnie wskazuje to na dobrą świadomość sytuacyjną Ukraińców po ponad pół roku wojny. Być może częściowo wspomaganą przez NATO, zwłaszcza informacjami na temat sytuacji nad Krymem, gdzie Ukraińcy najwyraźniej dużo widzą. Dzięki takiej wiedzy zespół (na nagraniu słychać też ogień z jakiegoś działka przeciwlotniczego) z pierwszego nagrania mógł zostać szybko skierowany w obszar, nad którym najpewniej przelecą rakiety. Reszta to umiejętności i szczęście.

Dodatkowo mogło pomóc urządzenie w rodzaju tego, które widać na drugim ciekawym nagraniu z poniedziałku. Widać na nim kabinę operatorów zmodernizowanego radzieckiego systemu przeciwlotniczego krótkiego zasięgu Osa, biorącego udział w obronie Kijowa od północy. Nagrywający żołnierz siedzi przed ekranem standardowego radaru, ale dodatkowo trzyma niewielki, najpewniej cywilny tablet.

Wyświetla on coś, co wygląda jak obraz aplikacji wspomagającej świadomość sytuacyjną. Najpewniej spięci w sieć operatorzy radarów i innych systemów obrony przeciwlotniczej wprowadzają do niej informacje na temat wykrytych obiektów, co później umożliwia innym łatwiej je przechwycić, bo wiedzą, gdzie mają szukać. Wygląda to na kolejny przykład prostej, ale bardzo racjonalnej modernizacji systemów dowodzenia ukraińskiej armii. Inny to aplikacja dla artylerzystów, która też umożliwia szybkie wprowadzanie danych na temat celów i koordynacji prowadzenia ognia. Ukraińcy na szeroką skalę, często oddolnie i korzystając z łatwo dostępnych cywilnych rozwiązań, digitalizują w ten sposób swoje wojsko.

Pół miliarda dolarów w zamian za co?

Tego rodzaju drobne usprawnienia mogą istotnie poprawiać szanse ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Jeszcze większe znaczenie ma najpewniej po prostu doświadczenie. Ukraińcy już od lutego bronią swojego nieba i robią to nad podziw skutecznie. Nie ma teraz na świecie nikogo, kto by miał większe praktyczne doświadczenie w prowadzeniu działań obrony przeciwlotniczej. Od miesięcy ukraińskie wojsko twierdzi, że regularnie zestrzeliwuje połowę, albo i większą część rosyjskich rakiet wystrzeliwanych na miasta Ukrainy. Bo choć poniedziałkowy atak był wyjątkowo duży, to takie o mniejszym natężeniu trwają niemal nieustannie. Regularnie są wrzucane do sieci zdjęcia oznaczeń malowanych na burtach ukraińskich wyrzutni rakiet przeciwlotniczych, które służą do odnotowania zestrzeleń. Zdecydowaną większość stanowią rakiety manewrujące.

W zestrzeliwaniu rosyjskich pocisków swój udział mają też ukraińskie myśliwce. Dla nich to stosunkowo prosty cel, o ile wiedzą, gdzie go szukać. Rakieta manewrująca to w praktyce dość duży samolot, utrzymujący generalnie stały kurs (choć kilka razy w locie może skręcić, podążając wyznaczoną trasą), prędkość (około 800 km/h) i wysokość lotu (około stu metrów). Dyżurujące myśliwce widać na grafice wrzuconej przez Załużnego. To najpewniej kilka obiektów krążących nad centralną, zachodnią i południową Ukrainą. Galimatias kresek i oznaczeń w rejonie Odessy może wskazywać na to, że dyżurujący tam myśliwiec, albo myśliwce, przyłączyły się do polowania na rosyjskie rakiety. Podobnie na wschód od Kijowa.

Inne nagranie z poniedziałku, dokładnie pokazujące ostatnie sekundy lotu rosyjskiej rakiety przed zanurkowaniem ku kijowskiej elektrociepłowni.

Wszystko to razem oznacza, że Ukraińcy najwyraźniej osiągają naprawdę dobre wyniki w zwalczaniu rosyjskich rakiet manewrujących. Tym bardziej czyni to ataki takie jak poniedziałkowe, marnotrawstwem sił i środków z perspektywy rosyjskiego wojska. Rakiety manewrujące to cenny zasób. Nie wiadomo, ile dokładnie Rosjanie mieli ich przed wojną i ile im zostało. Powszechna opinia jest taka, że ten zapas nigdy nie był wielki ze względu na cenę nowoczesnych rakiet manewrujących i balistycznych, która może sięgać kilku milionów dolarów za sztukę.

Od wiosny, przez całe lato, częstotliwość ataków takimi pociskami systematycznie spadała. W ich zastępstwie zaczęto nawet używać najstarszych radzieckich rakiet, które projektowano do innych zadań. Domysł jest taki, że ze względu na chęć zachowania pewnego żelaznego zapasu nowoczesnych rakiet (głównie Ch-101, będących wersją rozwojową radzieckich Ch-55) na potencjalną wojnę z NATO (do atakowania takich obiektów jak lotniska, porty, węzły kolejowe czy wykryte stanowiska dowodzenia). Poniedziałkowa operacja mogła go istotnie uszczuplić. Ukraińcy mówią o 83 rosyjskich rakietach, ale w praktyce odpalonych mogło zostać znacznie więcej. Amerykanie twierdzą, że na podstawie ich obserwacji nawet kilkadziesiąt procent rosyjskich pocisków manewrujących i balistycznych doznaje usterek i nie dociera do celu. Poniedziałek rano pojawiły się choćby zdjęcia rozbitej rakiety manewrującej w rejonie Woroneża w Rosji.

Licząc koszt samej amunicji, ostatnia zmasowana akcja mogła więc kosztować Rosjan nawet równowartość około pół miliarda dolarów i co ważniejsze, istotną część zapasu amunicji, której produkcja ze względu na sankcje (dostępność podzespołów elektronicznych) jest utrudniona. Co w zamian uzyskali? Nic nie wskazuje na paraliż ukraińskiego systemu energetycznego. Większość zaatakowanych miast ma zasilanie w ciągu doby po ataku, choć pojawiły się przerwy w dostawach energii. Zabicie kilkunastu ukraińskich cywili wydłuża listę rosyjskich zbrodni, ale nijak Rosjan nie przybliża do zwycięstwa. Wręcz je oddaliło, bo zużyli cenne zasoby i w zamian zyskali głównie krwawą satysfakcję.