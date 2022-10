Podczas wywiadu, którego Donald Trump udzielił prawicowej sieci telewizyjnej Real America's Voice, były prezydent rzucał absurdalnymi oskarżeniami wobec przywódców USA. Według niego mieli oni "nakłonić" Władimira Putina do ataku na Ukrainę swoimi wypowiedziami.

Zobacz wideo Belgrad. Protesty wsparcia dla Ukrainy po ogłoszeniu aneksji części ukraińskich ziem przez Putina

Donald Trump mówi o wojnie w Ukrainie i zachwyca się Putinem

- Oni z niego drwili. Jeśli się temu przyjrzeć, nasz kraj i nasi tak zwani przywódcy drwili z Putina. Powiedziałbym nawet, że prawie zmusili go do wejścia [na Ukrainę - red.] tym, co mówili. Ta retoryka była aż tak głupia - powiedział w ostatnim wywiadzie Donald Trump, usiłując przerzucić odpowiedzialność za okrutną i brutalną wojnę w Ukrainie z realnego agresora na obecne władze USA. Oczywiście Trump nie podał żadnych przykładów owego "wyśmiewania" Putina przez przywództwo USA, ani rzekomej "głupiej" retoryki.

Jakby tego było mało, były prezydent zachwycał się kremlowską propagandą i sposobem, w jaki Rosja uzasadnia swoje barbarzyńskie ataki na Ukrainę. "Sprytne, genialne" - komentował.

Donald Trump uważa, że wojny by nie było, gdyby to on rządził

To nie koniec absurdów wypowiedzianych przez byłego prezydenta USA. Stwierdził on bowiem, że gdyby to on był prezydentem, do wojny w Ukrainie by nie doszło. - Ukraina i Rosja nie walczyłyby ze sobą. To nie znaczy, że kochałyby się, ale nie ma takiej możliwości, żeby walczyły i nie ma takiej możliwości, żeby Putin wszedł - mówił Trump. Tezę tę argumentował swoimi pozytywnymi relacjami z rosyjskim dyktatorem.

To nie pierwszy raz, gdy Donald Trump przekonuje, że do wojny by nie doszło, gdyby wciąż rządził w USA. 22 lutego, na dwa dni przed wybuchem wojny w Ukrainie, w udzielonym wywiadzie również przedstawiał tę tezę, powołując się na swoje dobre relacje z Putinem.

- Bardzo dobrze znałem Putina. Świetnie się z nim dogadywałem. Lubił mnie. Ja lubiłem jego […]. To twardy gość, ma wiele uroku i dumy oraz kocha swój kraj - mówił wówczas, cytuje Business Insider.