"Żądamy od Rosji natychmiastowego zaprzestania ataków". Wśród apelujących państw także Węgry

We wspólnym oświadczeniu przywódcy Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier przy poparciu przedstawicieli Czarnogóry i Macedonii Północnej podkreślili, że w świetle prawa międzynarodowego ostrzały prowadzone przez Rosjan stanowią zbrodnie wojenne.

"Przypominamy, że zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu i podlegają jurysdykcji sądów na całym świecie. W imieniu naszych państw żądamy od Rosji natychmiastowego zaprzestania ataków na cele cywilne. Nie ustaniemy w wysiłkach na rzecz postawienia przed sądem osób winnych zbrodni" - czytamy w oświadczeniu.

Prezydenci uznali również za niedopuszczalne publiczne groźby użycia broni jądrowej wygłaszane przez przedstawicieli Rosji. Podtrzymali także zobowiązania państw Bukareszteńskiej Dziewiątki do ochrony innych państw i sojuszników.

Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej ws. Ukrainy

We wtorek Andrzej Duda bierze z kolei udział w spotkaniu państw Grupy Wyszehradzkiej. Tematami narady będą sytuacja bezpieczeństwa w regionie V4 w wyniku agresji Rosji na Ukrainę oraz kryzys energetyczny.

- Po raz pierwszy Rosja przyznała się do terroryzmu państwowego, przyznała się też do zbrodni - bombardowanie miejsc cywilnych jest zbrodnią, jeśli uderza się w miejsca, w których żyją ludzie i robi to państwo, to w tym momencie władze tego państwa zapisują się w kolejce do międzynarodowego trybunału - mówił we wtorek rano Jakub Kumoch z Kancelarii Prezydenta.

Alarmy przeciwlotnicze w całej Ukrainie. "Wysokie prawdopodobieństwo ataków"

Zmasowany atak rakietowy na Ukrainę

W Ukrainie trwa szacowanie strat po poniedziałkowym rosyjskim zmasowanym ataku rakietowym. 10 października Rosja zaatakowała rakietami m.in. Kijów i Lwów. Zginęło 19 cywilów, a 105 odniosło rany.

Uderzano w cele cywilne, infrastrukturę energetyczną, co spowodowało przerwy w dostawach prądu w wielu obwodach. Rakiety celowo wystrzelono w porannych godzinach, kiedy ludzie szli do pracy. Władimir Putin przyznał, że była to zemsta za zniszczenie mostu prowadzącego na Krym. Z kolei Dmitrij Miedwiediew zapowiedział, że to jeszcze nie koniec, że był to dopiero "pierwszy odcinek".

Jednocześnie Federacja Rosyjska i Białoruś ogłosiły decyzję o wspólnym rozmieszczeniu wojsk.

