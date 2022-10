Głosowanie Zgromadzenia Ogólnego ONZ będzie jawne. Rosja nie mogła użyć weta, Chiny wybrały milczenie

Za głosowaniem jawnym Zgromadzenia Ogólnego ONZ ws. rezolucji potępiającej Rosję za nielegalne anektowanie części terytoriów Ukrainy opowiedziało się 107 krajów uczestniczących w Zgromadzeniu Ogólnym. Przeprowadzeniu głosowania w tym trybie sprzeciwiło się 13 krajów. Od głosu wstrzymało się 39 krajów. Pozostałe - w tym Rosja (która wcześniej zabiegała o tajny tryb głosowania) i Chiny - nie wzięły udziału w głosowaniu. Z kolei w poniedziałek Chiny zareagowały na wzmożone ataki Rosji na Ukrainę słowami: "Mamy nadzieję, że wkrótce dojdzie do deeskalacji". Chiny jednak nigdy nie potępiły działań Rosji.

Głosowanie Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Głosowanie w sprawie rezolucji odbędzie się prawdopodobnie w środę lub czwartek - wynika ze źródeł dyplomatycznych. Podobna rezolucja potępiająca Rosję za nielegalną aneksję części terytoriów Ukrainy została wcześniej odrzucona w Radzie Bezpieczeństwa ONZ ze względu na prawo weta Rosji. W Zgromadzeniu Ogólnym ONZ prawo weta jednak nie funkcjonuje.

Rezolucję, nad którą obecnie debatuje Zgromadzenie Ogólne ONZ, przygotowywała m.in. Polska.

Ukraina od 24 lutego stawia opór rosyjskiej agresji.

Rosja nie jest w stanie powstrzymać kontrofensywy Ukrainy na kierunku charkowskim i chersońskim, dlatego próbuje zasiać panikę wśród ludności - ocenia Sztab Generalny Ukrainy. 10 października doszło do zmasowanych ataków na dużą część Ukrainy - Rosja zaatakowała rakietami m.in. Kijów i Lwów, a łączny bilans ofiar nie jest jeszcze znany (potwierdzono śmierć co najmniej 19 cywilów, rannych zostało co najmniej 105 osób). Uderzano w cele cywilne, atak celowo został przeprowadzony w porannych godzinach pracy. Władimir Putin przyznał, że była to zemsta za zniszczenie mostu prowadzącego na Krym. Jednocześnie Federacja Rosyjska i Białoruś ogłosiły decyzję o wspólnym rozmieszczeniu wojsk.

We wtorek rozpoczęły się kolejne ataki.

