Białoruś grozi Polsce: "Nie prowokujcie nas". Mińsk grozi "natychmiastową i ostrą reakcją"

Ministerstwo obrony Białorusi opublikowało wystąpienie szefa resortu Wiktara Chrenina w poniedziałek, po zmasowanych atakach Rosji na Ukrainę. Nagranie udostępniła m.in. niezależna białoruska dziennikarka Hanna Liubakowa, która nazwała je "dziwnym".

Jeśli nie podejmiecie złych kroków, nie będzie wojny

- mówi szef białoruskiego MON-u.

Wiktar Chrenin tylko pośrednio odniósł się do poniedziałkowych ataków na Ukrainę.

Widzimy, że nasi ukraińscy sąsiedzi są zaniepokojeni możliwymi agresywnymi działaniami ze strony Sił Zbrojnych Republiki Białorusi. Pojawiają się przecieki na temat rzekomych przygotowań do ataku. Na to mamy tylko jedną odpowiedź: nie prowokujcie nas, nie zamierzamy z wami walczyć. Nie chcemy prowadzić wojny ani z Litwinami, ani z Polakami, a tym bardziej z Ukraińcami. Jeśli wy też nie chcecie i jeśli nie podejmiecie złych kroków, nie będzie wojny

- zapewniał białoruski minister obrony.

Chrenin dodał, że Mińsk ma plany "wyłącznie obronne". - Na wypadek, gdybyśmy zostali zaatakowani. Jeśli przynajmniej jeden metr białoruskiej ziemi zostanie poddany agresji, reakcja będzie natychmiastowa i ostra. Dlatego po raz kolejny ostrzegamy przed prowokacjami. Nie chcesz z nami wojny. My też nie chcemy wojny - zagroził. Szef białoruskiego MON-u dodał, że "sytuacja nie jest aż tak straszna, żebyśmy wpadli w panikę".

Każdy powinien spokojnie wykonywać swoją pracę. Siły Zbrojne Republiki Białorusi dołożą wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo

- zadeklarował.

Amerykański Instytut Badań nad Wojną sugeruje w ostatnim raporcie, że Kreml może użyć dodatkowych sił rosyjskich na Białorusi do schwytania ukraińskich wojsk pod Kijowem i uniemożliwienia ich przeniesienia w inne miejsca w celu udziału w operacjach kontrofensywnych. Ustalenia te podaje "Ukraińska Prawda".

Białoruś. "Zaostrzenie sytuacji na zachodnich granicach kraju"

Ukraińskie ministerstwo spraw wewnętrznych potwierdziło, że w rosyjskich atakach na cele cywilne w obwodzie żytomierskim brały udział drony, które wyleciały z terytorium Białorusi. Aleksander Łukaszenka zapowiedział też, że jego kraj wspólnie z Rosją stworzy regionalną wojskową grupę zadaniową i oskarżył Ukrainę o przygotowywanie ataku na Białoruś. Ambasador Polski przy UE Andrzej Sadoś zaapelował do unijnych instytucji, by przestrzegły Białoruś przed angażowaniem się w wojnę przeciwko Ukrainie i pomaganiem Rosji, oraz przed prowokacjami uderzającymi we władze w Kijowie.

Rosjanie wywożą czołgi z bazy białoruskiej do Rosji - podało w poniedziałek Zrzeszenie Kolejarzy Białorusi. Od początku października ładowano czołgi należące armii białoruskiej do pociągów rosyjskich na terenie 969. bazy rezerwy wojsk pancernych w Ureczu w obwodzie mińskim. Pierwszy pociąg z czołgami wyruszył w stronę Rosji, do stacji Uspenskaja w obwodzie rostowskim w pobliżu granicy z Ukrainą. Z magazynów armii białoruskiej wywożone są czołgi starej generacji T-72.

Unia Europejska zagroziła Białorusi nowymi, surowymi sankcjami za udzielaną pomoc Rosji w jej atakach na Ukrainę. Przedstawiciele unijnego korpusu dyplomatycznego, na którego czele stoi Josep Borrell, przekazali to stanowisko reżimowi w Mińsku.

