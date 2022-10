Miedwiediew poszukiwany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Na liście też m.in. rzeczniczka MSZ Rosji

Były premier i prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew jest poszukiwany w związku z art. 110 par. 2 ukraińskiego kodeksu karnego, który mówi o naruszeniu integralności terytorialnej i nienaruszalności Ukrainy dokonanym przez osobę będącą przedstawicielem władz.

W bazie poszukiwanych dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy znajduje się również rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa. Według strony ukraińskiej urzędniczka powinna ponosić konsekwencje w związku z atakiem, który "doprowadził do śmierci ludzi lub innych poważnych konsekwencji".

Gdy media zaczęły pisać o poszukiwaniu Miedwiediewa, SBU wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że rosyjski polityk trafił na listę już w marcu 2022 roku. Podano przy tym, że poszukiwani są też m.in. dyrektor Federalnej Służby Bezpieczeństwa Aleksandr Bortnikow, dowódca Federalnej Służby Wojsk Gwardii Narodowej Wiktor Zołotow, minister spraw wewnętrznych Władimir Kołokolcew, przewodnicząca Rady Federacji Walentina Matwijenko, dyrektor Służby Wywiadu Zagranicznego Siergiej Naryszkin, minister obrony Siergiej Szojgu i rzecznik MON Igor Konaszenkow.

Wojna w Ukrainie. Rosyjski atak rakietowy

W poniedziałek wojska Federacji Rosyjskiej przypuściły zmasowany atak rakietowy na Ukrainę. Rosja wystrzeliła na Ukrainę 83 pociski, z których 43 zostały zestrzelone przez ukraińskie siły obrony powietrznej. Wybuchy było słychać między innymi w Kijowie, Chmielnickim, Lwowie, Żytomierzu, Sumach, Iwano-Frankowsku, Tarnopolu, Dnieprze, Charkowie, Krzywym Rogu.

Mychajło Podolak, doradca szefa biura prezydenta Ukrainy, ocenił, że ataki świadczą o terrorystycznym charakterze rosyjskiego reżimu i są próbą zniszczenia infrastruktury Ukrainy oraz zabicia jak największej liczby ludności cywilnej.

Ukraiński wywiad: W sobotę Rosja przeniosła siedem bombowców Tu-160

- To jedyne, co może zrobić Putin. Nie umie walczyć i przegrywa kolejne bitwy. Chcieli rzucić nas dzisiaj na kolana. Jednak to nie zmieni naszego stanowiska, Rosja nie jest krajem, z którym można negocjować. Rosja to kraj, któremu trzeba odpowiadać w sposób adekwatny, tak aby przestała zastraszać inne kraje. Rosja nie jest już w stanie wojny, Rosja po prostu chce zobaczyć koniec i zniszczenie państwa ukraińskiego - komentował Podolak.

